Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, come sbloccare tutti i personaggi

Hyrule Warriors: L’era della Calamità vi permette di vestire i panni di un ampio roster di personaggi, tra i quali potete scegliere per completare i vostri incarichi. Quanti sono e come si fa a ottenerli tutti? Vediamolo nella nostra pratica guida!

Attenzione! La guida che segue potrebbe contenere degli spoiler dai contenuti del gioco: vi raccomandiamo di non leggere se non volete anticipazioni.

Quanti personaggi ci sono in Hyrule Warriors: L’era della Calamità?

In totale in Hyrule Warriors: L’era della Calamità sono presenti diciotto personaggi giocabili, ciascuno dei quali sbloccabile via via – e molti dei quali sbloccabili attraverso la semplice campagna. Vediamoli di seguito.

Come sbloccare tutti i personaggi in Hyrule Warriors: L’era della Calamità.

Come sbloccare Link in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per quanto riguarda Link, la risposta è presto detta: si tratta del protagonista iniziale del gioco, del quale vestirete i panni già nel Capitolo 1.

I protagonisti di Hyrule Warriors: L'era della Calamità

Come sbloccare Impa in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Anche Impa è disponibile direttamente dalla prima missione nel Capitolo 1 della campagna del gioco.

Come sbloccare Zelda in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per accedere alla principessa Zelda e ai suoi attacchi peculiari attraverso la tavoletta Sheikah dovrete completare la seconda missione del Capitolo 1 della campagna.

Come sbloccare Mipha in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per sbloccare la principessa degli Zora, Mipha, dovrete completare la missione omonima che troverete nel Capitolo 2 della campagna del gioco.

Come sbloccare Daruk in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per accedere a Daruk dovrete completare la missione omonima che troverete nel Capitolo 2 della campagna del gioco.

Daruk

Come sbloccare Revali in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per ottenere Revali dovrete completare la missione omonima che troverete nel Capitolo 2 della campagna del gioco.

Come sbloccare Urbosa in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per sbloccare Urbosa dovrete completare la missione omonima che troverete nel Capitolo 2 della campagna del gioco.

Come ottenere Castonne in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per sbloccare il simpaticissimo Castonne dovrete completare la missione Liberare la foresta Korogu presente nel Capitolo 3 della campagna del gioco.

Come sbloccare Sidon in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per accedere al principe Zora dovrete arrivare fino al Capitolo 5 della campagna di gioco e completare la missione Acqua e Fuoco.

Come sbloccare Yunobo in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per accedere a Yunobo dovrete completare la missione Acqua e Fuoco nel Capitolo 5 della campagna del gioco.

I Guardiani di Zelda

Come sbloccare Teba in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per accedere a Teba dovrete completare la missione Aria e Fulmini nel Capitolo 5 della campagna del gioco.

Come sbloccare Riju in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per accedere a Riju dovrete completare la missione Aria e Fulmini nel Capitolo 5 della campagna del gioco.

Come sbloccare il Maestro Koga in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Questo personaggio sarà sbloccato dopo che avrete completato la missione Ogni passo come un tuono, nel Capitolo 6.

Come sbloccare il Re Roham in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Otterrete Re Roham dopo aver completato Hyrule Unita nel Capitolo 7 del gioco.

Re Rohan

Come sbloccare le Fate Radiose in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Le Fate Radiose sono il primo personaggio nascosto che è possibile perdersi in L’era della Calamità, perché non vengono sbloccate con la campagna. Per ottenerle dovrete completarle dedicandovi a delle sfide opzionali nelle side-quest, accessibili dopo aver completato la missione Torre di Akkala nel Capitolo 4 della campagna.

Una volta fatto, comparirà una missione che vi chiederà di donare 4.500 rupie per fornire aiuto lungo la strada per il Deserto Gerudo. Una volta fatto, potrete accedere alla prova delle Fate Radiose. Compariranno tre delle loro fontane sulla mappa e, una volta che le avrete completate, ci sarà una sfida extra – terminata la quale otterrete il nuovo personaggio giocabile.

Di seguito, vi segnaliamo i livelli raccomandati per completare le sfide:

Piane erbose : livello 25

: livello 25 Nevi profonde : livello 26

: livello 26 Sabbie del deserto : livello 28

: livello 28 Sfida finale (accessibile dopo aver completato le precedenti): livello 29

Come avere Terrako in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Per aggiungere anche Terrako al vostro roster dei personaggi giocabili dovrete completare la campagna del gioco in tutte le sue venti missioni. Una volta fato, dovrete dedicarvi a raccogliere 50 componenti Terrako, che potrete trovare completando delle sfide o comprandole direttamente dai mercanti.

Vi raccomandiamo di attivare sul settore Sheikah il rilevamento di questi componenti, in maniera tale che possiate capire rapidamente a quali attività dedicarvi per portarli a casa il più rapidamente possibile.

Terrako

Ci saranno anche sei missioni dedicate alle componenti Terrako e che dovrete completare – che richiederanno ulteriori materiali da mettere insieme, per essere portate a termine.

Una volta che avrete i 50 componenti Terrako sbloccherete la missione Il Ritorno di Terrako. Non vi faremo ulteriori spoiler ma, donati i componenti richiesti che avete messo insieme, potrete ora giocare anche nei panni del piccolo guardiano.

Come sbloccare Maz Koshia in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Una volta completata la seconda missione del capitolo 4, sulla mappa comparirà la missione “La prova dei mostri”, nella regione Gerudo. Completatela offrendo gli oggetti richiesti e ne comparirà un’altra, “La prova del potente nemico”. Completata anche questa, la terza nella regione di Faron sarà “La prova delle Pietre”.

Fatta anche questa, comparirà “La prova degli Antichi” nell’area sud di Hyrule centrale: dovrete vedervela in una battaglia con Maz Koshia e, sconfiggendolo, si unirà al vostro roster.

Come sbloccare la Calamità Ganon in Hyrule Warriors: L’era della Calamità

Prima di tutto dovrete finire la campagna del gioco. Una volta fatto, e completata anche la missione Il Ritorno di Terrako, impegnatevi per raggiungere il livello 74. Quando lo avrete fatto, sbloccherete una missione Contro la Calamità Ganon, nell’area orientale della mappa. In dodici minuti dovrete sconfiggere i nemici proposti – e sappiate che non sarà facile.

Una volta fatto, otterrete il personaggio giocabile della Calamità Ganon.