Hyrule Warriors L’era della calamità: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Completamente a sorpresa, Nintendo e Koei Tecmo hanno annunciato recentemente un nuovo prequel di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, in uscita il prossimo 20 novembre.

In Hyrule Warriors: L’era della calamità, i giocatori verranno trasportati nella Hyrule di prima della grande calamità, dove potranno partecipare a epiche battaglie sullo sfondo dei maestosi paesaggi del regno non ancora ridotti in rovine. I protagonisti di questa nuova avventura sono volti familiari di The Legend of Zelda: Breath of the Wild come Link e Zelda, oltre ad altri personaggi immediatamente riconoscibili come i quattro campioni, che saranno giocabili per la prima volta nella storia della serie Hyrule Warriors.

Hyrule Warriors: L’era della calamità riprende il gameplay all’insegna dell’azione che i fan hanno potuto apprezzare in Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. Basato su combo e abilità speciali sopra le righe, dà vita a battaglie veloci e strategiche, perfette per i giocatori che cercano un action game viscerale con forti richiami a The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Inoltre, i giocatori potranno calarsi in una storia avvincente che narra in dettaglio gli eventi più drammatici della grande calamità.

Hyrule Warriors: L’era della calamità è fortemente ispirato a The Legend Of Zelda: Breath Of The WIld sotto più aspetti, oltre quello grafico. Oltre ad affrontare orde di nemici, i giocatori dovranno anche risolvere rompicapi basati sull’ambiente, sbloccare armi e abilità, creare oggetti con i materiali che raccolgono, visitare negozi per acquistare nuovo equipaggiamento e usare il potere della tavoletta Sheikah, che i fan di The Legend Of Zelda: Breath Of The WIld riconosceranno subito.

