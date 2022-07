Hunt: Showdown si infesta di serpenti con il più grande update di sempre

Hunt: Showdown, lo ricorderete, arrivò nel 2019 proponendo delle meccaniche da sparatutto in prima persona in cui si andava a caccia di taglie abbattendo i bersagli più disparati. Con il nuovo evento, arrivato con l’update più grande di sempre, Crytek ha deciso che quei bersagli sono soprattutto dei terrificanti serpenti, introdotti con Luna dei Serpenti.

«L’evento Luna dei Serpenti porta un’infestazione soprannaturale di serpenti nel Bayou fino al 25 settembre. I letali serpenti compaiono nelle loro tane per tutto il Bayou e i giocatori dovranno catturarli e sacrificarli sugli altari. Tuttavia, questi serpenti attaccheranno i Cacciatori con l’approccio più rumoroso, dunque starà ai giocatori scegliere se optare per una quantità inferiore di punti evento e ricompense per aver semplicemente distrutto le tane dei serpenti o maggiori premi per averli anche sacrificati sugli altari» spiegano gli autori.

Pronti ad andare a caccia di Serpenti?

A rendere più facile la caccia ci sono tre nuovi Tratti lanciati insieme all’evento: con Beastface potete ridurre il raggio di reazione dei serpenti, con Serpent aumentate la distanza per fare i sacrifici, mentre con Posion Sense avete la possibilità di trovare da lontano i giocatori avvelenati. Ovviamente, ogni vostro obiettivo vi frutterà delle ricompense.

«Tutti i giocatori che si uniranno all’evento Luna dei Serpenti potranno giocare nei panni del nuovo Cacciatore Leggendario La Vipera. Per la prima volta su Hunt, questo personaggio unico si evolverà visivamente e più volte man mano che i giocatori proseguiranno nell’evento. Il numero di livelli evolutivi de La Vipera dipenderà dal percorso scelto dal giocatore» spiega Crytek, nella nota inviata alla stampa per presentare l’evento.

«Tutti i giocatori che si uniranno all'evento Luna dei Serpenti potranno giocare nei panni del nuovo Cacciatore Leggendario La Vipera. Per la prima volta su Hunt, questo personaggio unico si evolverà visivamente e più volte man mano che i giocatori proseguiranno nell'evento. Il numero di livelli evolutivi de La Vipera dipenderà dal percorso scelto dal giocatore» spiega Crytek, nella nota inviata alla stampa per presentare l'evento.