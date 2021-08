Humble Choice Agosto 2021: Bloodstained e altri fantastici giochi a poco più di 10 euro!

Anche questo mese Humble Bundle ha deciso di offrire ai propri abbonati a Humble Choice una lunga carrellata di titoli a un prezzo super. Compresi all’interno dei giochi di questo mese troviamo infatti esperienze divertentissime e valide come Bloodstained: Ritual Of The Night, Last Oasis, Superliminal e Out Of Space. A completare il quadro sono poi titoli magari meno noti, ma comunque interessanti, come As Far as The Eye.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che tutti i nuovi clienti che coloro che si abboneranno per la prima volta a Humble Choice otterranno tutti e 12 i titoli, sia che si scelga un abbonamento Premium che uno Classic, al prezzo di soli 12$ (circa 10€). Un’offerta, insomma, da non farsi scappare!

Humble Choice Agosto 2021 – Giochi disponibili

Bloodstained: Ritual Of The Night

Last Oasis

Superliminal

Out Of Space

We Need to Go Deeper

Carto

As Far as The Eye

Cepheus Protocol

Drake Hollow

Nowhere Prophet

Blue Fire

Encodya

Vi ricordiamo quali sono i vantaggi di un abbonamento ad Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono. Sconti speciali: oltre al fatto che il 5% di quello che si paga va in beneficenza, si ottiene anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari abbonamenti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17,99€ al mese/159,99€ all’anno): nove giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto su Humble Store.

(17,99€ al mese/159,99€ all’anno): nove giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto su Humble Store. Choice Basic (13,99€ al mese/124,99€ all’anno): tre giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto su Humble Store.

(13,99€ al mese/124,99€ all’anno): tre giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto su Humble Store. Choice Lite (4,49€ al mese/39,99€ all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto su Humble Store.

» Clicca qui per abbonarti a Humble Choice «

Spaziogames è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.