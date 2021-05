Humble Bundle: 657$ di giochi e software ad appena 16,63€

Continuano le offerte sul noto portale Humble Bundle! Fino al prossimo 19 maggio, infatti, potete mettere le mani su un nuovo pacchetto, chiamato Humble Heal: Covid-19 Bundle, che, come dice il nome stesso, consente di acquistare un pacchetto piuttosto corposo che contiene tantissimi giochi, software ed eBook con la consapevolezza che il 100% dei proventi andrà direttamente a Direct Relief, Medici Senza Frontiere (MSF), International Medical Corps (IMC) e GiveIndia.

Nel bundle trovate videogiochi universalmente apprezzati come Bioshock Remastered, Undertale, Superhot ad un prezzo incredibilmente scontato, dandovi modo di ottenere, sborsando appena 16,63€, prodotti per un valore complessivo di 657 dollari. Si tratta di un’occasione veramente imperdibile per tutti i fan del genere! Tutti i titoli di questo bundle sono disponibili su Steam per Windows.

Con soli 16,63€ potrete ottenere:

Into The Breach

Baba Is You

Bioshock Remastered

Euro Truck Simulator 2

Undertale

Hyper Light Drifter

Tooth and Tail

The Witness

This War of Mine

Saints Row: The Third – The Full Package

Titan Quest Anniversary Edition

Super Hot

Stick Fight: The Game

Portal Knights

Wargroove

Brutal Legend

Death Squared

Crusader Kings Complete

Pinstripe

Teleglitch: Die More Edition

Dwarfs!?

Dead In Bermuda

Bury Me, My Love

Ashampoo WinOptimizer 18

Ashampoo Backup Pro 14

Ashampoo Photo Optimizer 7

Music Maker: Hip Hop Edition

diversi eBook

Acquistando l‘Humble Heal: COVID-19 Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi, applicazioni ed eBook ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto i ricavati verranno infatti devoluti asd associazioni che aiutano a salvare vite in tutto il mondo.

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all’acquisto. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

