Huawei MatePad Pro a meno di 400 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 9 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a tablet, smartwatch, proiettori e speaker, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo con l’ottimo tablet HUAWEI MatePad Pro, dispositivo dotato di uno splendido display FullView da 10,8″ con un rapporto schermo-corpo del 90% e cornici ripiegate a 4,9 mm. Con il chipset di punta Kirin 990, il tablet presenta prestazioni notevolmente migliorate e un’elevata efficienza energetica. HUAWEI MatePad Pro supporta la collaborazione multi-screen con telefoni Huawei con EMUI 10.0 o versioni successive, che semplifica la vita e il lavoro. Inoltre, la grande batteria da 7250 mAh può durare senza sforzo fino a 12 ore per la riproduzione video locale a 1080p, in modo da poter affrontare ulteriori sfide.

Solitamente HUAWEI MatePad Pro viene proposto a 499€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 399,90€, con quasi 100€ di sconto.

Continuiamo con il Samsung Galaxy Tab S7, affidabile tablet dotato di un generoso display da 11″ WQXGA che si presenta come un vero e proprio piccolo mostro di potenza: conta sul processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 6GB di RAM e su un’archiviazione pari a 128GB – che potete espandere addirittura fino a 1TB. Oltre alla scheda tecnica senza compromessi che garantisce una grande affidabilità (e alla batteria da ben 8000mAh) è l’inclusione nel prezzo della precisissima S Pen di Samsung, che vi consentirà di prendere appunti sul touchscreen come se fosse un foglio di carta e che potete riporre per la ricarica nell’apposita striscia magnetica sul retro del tablet.

Solitamente il tablet Samsung Galaxy Tab S7 viene proposto a 780,76€, ma oggi potete averlo a 729,90€, risparmiando 50,56€.

