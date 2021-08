Huawei Matebook X Pro a un prezzo super nel Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook HUAWEI MATEBOOK X PRO, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499€, rispetto ai 1.899€ usuali di listino, per un risparmio reale di 400€.

Da un punto di vista tecnico, il notebook HUAWEI MATEBOOK X PRO è animato dal processore Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione, GPU Intel Iris Xe, 16GB di memoria RAM, 1TB di archiviazione rapida su SSD, standard aggiornati per Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Il notebook HUAWEI MATEBOOK X PRO ha un sensazionale rapporto schermo-corpo del 91%, con un display fullview dalla risoluzione 3K che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva. La soluzione 3:2 lo rende l’ideale per leggere e scrivere, con un’ampia gamma di colori SRGB al 100% per immagini vibranti.

Il notebook gode di uno schermo touch screen sensitivo con cui scorrere, zoomare, selezionare e interagire con efficienza. Il corpo in metallo ha finiture sabbiate a taglio diamantato è spesso solo 14,6mm e pesa 1.33Kg, il che lo rende comodo da portare ovunque si voglia.

Con la sua batteria da 57.4Wh garantisce fino a 10 ore di riproduzione video con una sola ricarica, mentre con un solo tap gli smartphone Huawei e Il notebook HUAWEI MATEBOOK X PRO si trasformeranno in un unico dispositivo anche senza una connessione Internet.

