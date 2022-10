Huawei Matebook D 15: 46% di sconto per il Prime Day di Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al notebook Huawei Matebook D 15, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Il notebook Huawei MateBook D 15 è animato dal processore Intel Core i3-1115G4 di undicesima generazione (con GPU integrata Intel UHD), accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Huawei MateBook D 15 è dotato di un ottimo display IPS da 15,6″ a risoluzione 1.920×1080 pixel con un rapporto di aspetto 16:9 e un rapporto screen-to-body dell’87% per una maggiore immersività.

Il notebook Huawei MateBook D 15 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,56Kg, il tutto in soli 16,9mm di spessore.

Il caricatore USB-C da 65 W di Huawei MateBook D 15 è così leggero e compatto da poterlo tenere in tasca ed è abbastanza potente da fornirvi fino a 2 ore di utilizzo con una rapida carica di 15 minuti.

Solitamente il notebook Huawei Matebook D 15 viene venduto a 699,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 379€, con un risparmio reale di 320,90€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo notebook a un prezzo davvero imperdibile!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!