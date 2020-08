Horizon Zero Dawn PC, patch 1.01 risolve i primi problemi

Negli ultimi giorni stiamo seguendo il caso di Horizon Zero Dawn PC, gioco appena arrivato sulla piattaforma ma piagato da svariati problemi tecnici.

Un caso abbastanza curioso, visto che, al netto di alcune segnalazioni che ci erano state fatte prima del lancio, per la nostra recensione abbiamo riscontrato soltanto una manciata di questi difetti e soprattutto nessun crash.

Il primo update fornito da Guerrilla Games, la mente dietro Horizon Zero Dawn, e la software house che ha curato il port, Virtuos Games, «è una piccola patch iniziale; sappiate che stiamo già lavorando alla prossima».

Il changelog comprende il fix per un crash che occorreva all’avvio perché la SteamUI non si caricava correttamente, «alcuni problemi nel backend» e una corruzione video per specifici hardware. A tal proposito stanno venendo testate configurazioni hardware aggiuntive per prevenire altri crash.

Piccoli problemi cui è stata messa mano includono caratteri speciali che corrompevano i salvataggi o non facevano salvare screenshot nella modalità foto.

L’aggiornamento è in effetti abbastanza piccolo e dal sapore più “emergenziale” che altro, e non a caso vengono segnalati difetti che permangono ancora, sono noti e stanno venendo lavorati, tra cui il filtro anisotropico e l’HDR che non funzionano per tutti i giocatori.

Altre patch sono previste per le prossime settimane, per cui la situazione di Horizon Zero Dawn, dopo un inizio turbolento, dovrebbe tornare nei ranghi a breve, come da impegno assunto dallo sviluppatore originale Guerrilla Games.