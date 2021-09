Horizon Zero Dawn e The Witcher 3 tra le nuove offerte di CD Keys!

Il popolare store digitale CD Keys propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa The Witcher 3 Wild Hunt – GOTY a soli 14,89€, rispetto ai 58,99€ usuali di listino.

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco di ruolo incentrato sulla trama ed ambientato in un universo aperto, caratterizzato da un’ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. Il mondo di gioco ha dimensioni davvero generose ed impiegherete decine di ore prima di giungere ai titoli di coda. Inoltre, questa edizione contiene anche le espansioni Heart Of Stone e Blood And Wine, le quali offrono ben cinquanta ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche ed aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo.

Piuttosto interessante anche Horizon Zero Dawn: Complete Edition, che attualmente potete acquistare a soli 18,99€, rispetto ai 47,19€ usuali di listino. Horizon Zero Dawn: Complete Edition include ambientazione unica e originale che mescola elementi di fantascienza, mondo post-apocalittico ed esplora i temi del tribalismo mentre segue la vicenda della giovane emarginata Aloy, in una missione che la porterà a scoprire i misteri del passato suo e del mondo, nel tentativo di salvare quel che resta dell’umanità.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CD Keys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Instant Gaming.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione