Horizon, la serie TV Netflix potrebbe avere una star di The Boys

La serie TV Netflix dedicata a Horizon Zero Dawn, la quale si chiamerà Horizon 2074, inizia pian piano a mostrare le sue carte, sebbene le informazioni in possesso non sono moltissime.

Da quello che sappiamo, lo show – che non dovrebbe riguardare nello specifico il personaggio di Aloy – approfondirà la storia che abbiamo visto in Zero Dawn e in Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta speciale su Amazon).

Dopo i primissimi dettagli diffusi nei mesi scorsi e sebbene manchi ancora il nome dell’attrice che interpreterà l’eroina dai capelli rossi, è ora emerso un nome che potrebbe prendere parte al cast davvero interessante.

Stando a quanto visto sul profilo Instagram dell’attore Karl Urban, sembra proprio che la star ha una passione proprio per il franchise di Horizon.

Urban ha infatti postato un selfie in cui indossa un berretto, il quale ha un logo stampato sul davanti che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Si tratterebbe infatti proprio di “Horizon 2074“, cosa questa che lascia intendere che l’interprete di Billy Butcher in The Boys sarà presente anche nello show dedicato alle avventure di Aloy.

Poco sotto, uno screen del post originale di Urban.

Insomma, nel caso Urban venisse confermato dalla produzione si tratterebbe di un’aggiunta di un certo peso, tanto che già da ora la serie promette piuttosto bene, sperando che si avvicini alla bellezza di quella dedicata a The Last of Us.

Infine, tra i franchise che Sony ha deciso di adattare per il cinema c’è anche Gran Turismo, visto che il film dedicato alla celebre serie racing sarà ispirato a una storia vera, come del resto è stato sottolineato nel primo teaser trailer rilasciato qualche giorno fa.