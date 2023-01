God of War serie TV, il «vero» Kratos non si arrende e vuole la parte del protagonista

God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, una notizia presa piuttosto bene dagli appassionati del gioco originale.

Il titolo d’azione e d’avventura di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è da poco disponibile anche su Amazon, diventerà infatti uno show con attori in carne e ossa.

Vero anche che, poco dopo l’annuncio, qualcuno si è autocandidato come Kratos per la serie di God of War, una scelta che non sembra essere dispiaciuta troppo ai fan.

Ora, dopo che qualcuno ha elencato i 5 volti perfetti per interpretare il Dio della Guerra, sembra che il doppiatore originale di Kratos nel gioco voglia a tutti i costi vestire i panni del protagonista.

Come riportato anche da Games Radar, Christopher Judge – ossia la voce di Kratos – sta facendo capire di essere ancora in lizza per il ruolo nella serie TV di God of War, tanto da “sfidare” l’attore ed ex wrestler Dave Bautista.

In un tweet pubblicato nelle scorse ore, Judge, che ha doppiato il personaggio sia in God of War che in God of War Ragnarok, ha risposto a un articolo che suggeriva che Bautista – star di Guardiani della Galassia e Glass Onion – avrebbe dovuto interpretare il ruolo.

Poco sotto, il tweet in questione.

… and it’s been said I can’t read a room ‍♂️❤️ https://t.co/TWY6r3Y5Lq — Christopher Judge (@iamchrisjudge) January 11, 2023

La risposta iniziale di Judge è relativamente leggera, ma il doppiatore ha poi continuato a commentare. Dieci minuti dopo il primo tweet, ha infatti inviato un altro messaggio, dicendo: «Non fraintendetemi, penso che Dave Bautista sia fantastico, ma… ».

Non è la prima volta che Judge propone il suo nome per il ruolo, e non è nemmeno la prima volta che lo fa al posto di un ex wrestler.

Alla fine dell’anno scorso, quando un singolare fan-casting ha proposto Triple H per il ruolo di Kratos, Judge è spuntato fuori per rendere evidente il suo desiderio di interpretare il Dio della Guerra.

Vero anche gli appassionati abbiano detto un sonoro “NO” all’eventualità – sicuramente piuttosto remota, per non dire impossibile – che Tom Holland possa prendere parte allo show.

Ma non solo: il responsabile di Amazon Studios Vernon Sanders ha confermato che la serie TV di God of War dovrebbe far felici tutti i giocatori che hanno vissuto l’avventura originale.