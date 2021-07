Horizon Forbidden West rinviato? “Girano delle voci”

Horizon Forbidden West è sicuramente uno dei titoli più attesi dai giocatori per il 2021, trattandosi di una delle principali esclusive in arrivo su console PlayStation.

L’uscita del sequel di Horizon Zero Dawn è infatti attualmente prevista per la fine di quest’anno, ma sono stati in molti a definirsi scettici sul mantenimento di questa finestra temporale, convinti che presto potrebbe essere annunciato un rinvio.

Le voci si sono rafforzate ulteriormente quando perfino il boss di PlayStation Studios ha ammesso che l’uscita nel 2021 non è ancora certa e che dovrà essere confermata il prima possibile.

Dopotutto, il team ha impiegato diversi anni per occuparsi di piccoli dettagli: Guerrilla Games vuole prendersi tutto il tempo necessario per realizzare un’eccellente esclusiva PlayStation.

Come riportato da GamingBolt, il noto giornalista Jeff Grubb si è detto convinto che presto sarà annunciato il rinvio di Horizon Forbidden West al 2022.

All’interno del suo podcast su Giant Bomb ha infatti affermato che «girano delle voci» piuttosto insistenti sull’annuncio in arrivo: la prossima avventura di Aloy verrebbe dunque rimandata al prossimo anno.

Jeff Grubb ha inoltre rivelato che, secondo lui, il prossimo State of Play si svolgerà durante il mese di settembre: l’occasione sarebbe dunque quella giusta per annunciare questa decisione di Sony.

In un commento su Reddit ha avuto modo di approfondire ulteriormente l’argomento, provando a fare ulteriormente chiarezza sulla notizia:

«Ho cercato di chiarire che questo è solamente quello che ho sentito: al momento non è una cosa certa».

Le ultime voci sentite dal giornalista segnalerebbero dunque il probabile rinvio al prossimo anno, ma rimanendo appunto esclusivamente dei rumor non è detto che alla fine il sequel di Horizon Zero Dawn non possa davvero uscire quest’anno.

Di conseguenza, l’invito di Jeff Grubb è di non prendere il rinvio di Horizon Forbidden West come un dato di fatto: nel frattempo, anche noi suggeriamo di prendere questa notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme ufficiali.

L’attesa per la prossima avventura di Aloy è davvero tanta: lo State of Play dedicato a Forbidden West è stato il più visto di sempre.

L’uscita del gioco sarà cross-gen: Guerrilla Games ha ammesso che il titolo è stato pensato tenendo in mente l’architettura di PS4.

Il team ha comunque voluto tranquillizzare i fan che temevano che ciò potesse limitarne le prestazioni su PS5: gli sviluppatori hanno confermato che su next-gen sarà possibile aggiungere molti dettagli grafici.