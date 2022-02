Horizon: Forbidden West: live Q&A dalle 18.30 per rispondere a tutte le vostre domande

È finalmente arrivato il momento della video recensione di Horizon: Forbidden West: non è stato facile tenere il silenzio assoluto in queste settimane, trovandosi di fronte un mondo di gioco così ricco e da vivere. Da stamattina, però, potete trovare sulle pagine di SpazioGames la nostra disamina completamente priva di spoiler, in cui mettiamo in evidenza tutti i pregi e i difetti della nuova proposta ludica di Guerrilla Games.

In vista del lancio del 18 febbraio, io e Domenico Musicò saremo live questo pomeriggio alle ore 18.30 sul nostro canale Twitch per rispondere a tutte le vostre domande e le vostre curiosità a tema Horizon: Forbidden West.

Prendiamo l’impegno di rispondere davvero a tutto e tutti coloro che interverranno in chat, senza ovviamente fare spoiler di nessun tipo, quindi se amate le nostre chiacchierate chill e volete saperne di più di cosa vi attende il 18 febbraio prossimo, le porte di SpazioGames sono aperte e vi attendono!