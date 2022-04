Horizon Forbidden West come Elden Ring: una trappola non lascia scampo

Horizon Forbidden West non è un gioco particolarmente impegnativo, ma a quanto pare un giocatore è incappato in una trappola degna di un soulslike FromSoftware (o quasi).

La nuova avventura di Aloy ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate del resto anche su Amazon a prezzo davvero notevole) può infatti rivelarsi ricca di insidie, anche se forse non al livello di un Elden Ring.

Mentre qualcuno ha da poco scoperto un trucco che permette ad Aloy di volare, un altro utente non è purtroppo stato così fortunato.

Come riportato anche da Game Rant, il redditor ‘Extension_Feature700’ ha condiviso un breve video di 24 secondi che mostra lo sfortunato evento.

La clip visionabile poco sotto mostra cosa può succedere dopo aver sparato a una trappola con dei tronchi nel posto giusto, ma al momento sbagliato.

In punto interrogativo nel display della mappa conduce il giocatore a quella che, a un occhio disattento, potrebbe essere un semplice bersaglio da colpire.

Dopo aver trascorso diversi secondi ad esaminare la trappola, il giocatore decide incautamente di lanciare una freccia, con un risultato tanto prevedibile quanto drammatico.

Vero anche che, con un pizzico di attenzione e di cautela in più, il giocatore avrebbe potuto tranquillamente sopravvivere alla trappola, usandola magari a proprio vantaggio contro i nemici di turno.

Restando in tema, un altro fan ha realizzato una versione bidimensionale di Horizon Forbidden West, rilasciando un’immagine di come potrebbe essere il gioco in 2D (ed è meraviglioso).

Senza contare che un appassionato ha invece dato vita – se così possiamo dire – a un’Aloy in pixel art così dettagliata da lasciare senza fiato, anche e soprattutto i fan dei vecchi titoli a 8 e 16-bit.

Per concludere, se volete scoprire come se la cava Horizon Forbidden West, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra ricchissima recensione, pubblicata diverse settimane fa sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.