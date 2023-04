Horizon Forbidden West Burning Shores, il nuovo esplosivo trailer di lancio svela i pericoli in agguato

Il debutto ufficiale del primo DLC di Horizon Forbidden West è ormai vicino: Sony e Guerrilla hanno deciso di ricordare l’uscita di Burning Shores con un nuovo trailer di lancio, che potete vedere voi stessi qui in apertura.

Ricordiamo che l’espansione sarà disponibile soltanto per l’edizione PS5 di Forbidden West (che trovate su Amazon): gli sviluppatori hanno infatti voluto realizzare un’esperienza che sfrutti pienamente la next-gen e che, di conseguenza, non sarà compatibile su PS4.

Il team aveva infatti spiegato che il gioco base era stato realizzato tenendo in considerazione ogni possibile alternativa per poter funzionare anche sulle console della scorsa generazione: un’eventualità che avrebbe limitato le potenzialità di Burning Shores e che, di conseguenza, ha portato Guerrilla a scartare definitivamente questa versione.

Nel nuovo esplosivo trailer vedremo Aloy iniziare la sua avventura in un nuovo pericoloso arcipelago, in quelle che un tempo erano le rovine di Los Angeles, ormai plasmate da eruzioni vulcaniche e attività sismiche continue.

Questo significa che incontreremo non solo nuovi personaggi, ma anche nuove pericolose macchine in agguato pronte a mettere alla prova tutte le abilità che Aloy ha acquisto nel corso della sua precedente avventura.

Il nuovo video si concentra volutamente sull’aspetto tecnico di Burning Shores, dimostrando in più di un’occasione che Guerrilla intende sfruttare pienamente tutta la potenza di PS5, senza disdegnare naturalmente un piccolo sguardo alle novità di gameplay che attendono i giocatori.

Il DLC Burning Shores sarà ufficialmente disponibile per l’edizione PS5 di Horizon Forbidden West a partire dal 19 aprile 2023: manca dunque ormai addirittura meno di una settimana per scoprire una nuova grande avventura.

Se non avete ancora acquistato Horizon Forbidden West, vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile gratuitamente come parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium: una decisione che ha fatto discutere non poco gli appassionati, ma che vi permetterà di risparmiare e acquistare solo il DLC per provarlo.

Ricordiamo che il franchise è arrivato da poco anche su PlayStation VR2, grazie alla nuova esclusiva di lancio Horizon Call of the Mountain che vi abbiamo raccontato dettagliatamente nella nostra recensione dedicata.