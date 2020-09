Horizon Fobidden West, l’audio 3D sarà un nostro valido alleato

In un nuovo articolo pubblicato sulle pagine di Playstation Blog, diversi sviluppatori hanno parlato dei benefici di cui potranno usufruire i titoli in uscita su Playstation 5 grazie all’utilizzo di strumenti come il controller DualSense, l’audio 3D “Tempest Engine” ed il velocissimo SSD.

Tra questi troviamo anche Guerrilla Games che, tramite Mathijs de Jonge, game director di Horizon Forbidden West, ha affermato:

Adesso, grazie al motore audio Tempest 3D AudioTech della console PS5, potremo creare un panorama sonoro in cui i giocatori sono in grado di individuare più facilmente le macchine nell’area circostante: un grandissimo vantaggio nelle situazioni in cui un giocatore è circondato o vuole semplicemente passare inosservato.

Brian Horton, direttore creativo di un altro titolo molto atteso come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ha aggiunto:

Oltre al caricamento quasi istantaneo e tempi rapidissimi, l’unità SSD e la sua velocità ci consentono di caricare e visualizzare più rapidamente contenuti ancora più dettagliati. In questo modo, la grafica della città risulta più spettacolare e il nostro team sta soltanto iniziando a esplorare tutte queste possibilità. Si tratta di un cambiamento rivoluzionario che non vediamo l’ora di sfruttare appieno in futuro

Ormai manca davvero poco al debutto sul mercato della console Sony di prossima generazione. Sebbene non siano ancora stati svelati prezzo e data d’uscita, ieri la compagnia nipponica ha diffuso un nuovo video promozionale.