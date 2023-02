Hogwarts Legacy, scoperti nuovi easter egg ispirati a Elden Ring e Dark Souls

Hogwarts Legacy è già diventato uno dei videogiochi di maggior successo del 2023: la struttura open world ha conquistato tantissimi fan cresciuti con la saga di Harry Potter, non solo grazie alla fedeltà delle ambientazioni ma anche per i tanti segreti da scoprire.

Nelle scorse ore i fan più attenti sono stati in grado di scoprire anche alcuni easter egg a tema videoludico nascosti nell’ultimo adattamento del Wizarding World (che trovate su Amazon), che in questo caso hanno voluto omaggiare i celebri capolavori di FromSoftware.

Dopo aver dunque già assistito alle prime apparizioni del terrificante Basilisco, anche se per pochi istanti e — naturalmente — senza poterlo guardare negli occhi, i fan hanno scoperto delle citazioni molto più pericolose, ma che strizzano l’occhio agli amanti dei soulslike.

L’utente Reddit inevidabletardamf22 ha infatti segnalato di aver scoperto delle divertenti citazioni a Elden Ring e Dark Souls nel mondo di gioco, che fortunatamente non causeranno in alcun modo la vostra morte e si riveleranno innocui (via Game Rant).

Il fan ha infatti notato delle lapidi orizzontali molto simili a quelle che è possibile trovare a Sepolcride, la celebre area esplorabile in Elden Ring, in un’area vicina a una delle Prove di Merlino completabili in Hogwarts Legacy.

Inoltre, è possibile scoprire anche una citazione all’iconico falò di Dark Souls, con la celebre spada incastonata al suo interno: potete osservare entrambi gli easter egg negli screenshot scattati dall’utente Reddit al seguente indirizzo.

I soulslike di FromSoftware sono ormai entrati di diritto nell’immaginario collettivo di milioni di videogiocatori: molti fan saranno certamente felici di scoprire queste piccole citazioni che, pur non rivoluzionando in alcun modo l’avventura del Wizarding World, non potranno che strappare un sorriso a chi ha dovuto affrontare innumerevoli morti.

Nei prossimi giorni arriveranno nuovi aggiornamenti per risolvere i bug più fastidiosi di Hogwarts Legacy: uno di questi può perfino bloccare ogni progresso nel gioco, motivo per il quale il team di sviluppo ha provato a offrire “fix” temporanei ai suoi utenti.

Un altro errore che, presumibilmente, dovrebbe essere sistemato a breve è anche un bug “magico”, dato che è in grado di modificare temporaneamente perfino il volto del nostro stesso mago o strega.