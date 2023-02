Hogwarts Legacy, la nuova patch risolverà il bug più fastidioso (ma il team offre “fix” temporanei)

Hogwarts Legacy sembra essere ormai riuscito a conquistare tutti i fan cresciuti con la saga di Harry Potter, ma nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni per un bug davvero fastidioso, che rischia di bloccare ogni progresso con il gioco.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che trovate in offerta su Amazon) presenta infatti un problema particolarmente grave: i giovani maghi o streghe possono infatti improvvisamente restare incastrati sotto la mappa o all’interno di oggetti.

Questo errore non è stato purtroppo risolto con l’ultima patch rilasciata in settimana, ma Avalanche Software ha già ammesso di essere consapevole del problema e di essere al lavoro su una soluzione il prima possibile.

Nel frattempo, come riportato da VGC, il team di sviluppo ha deciso di proporre ai fan alcuni possibili “fix” per poter risolvere il problema manualmente: ovviamente non si tratta di soluzioni definitive, ma solo di un compromesso per ingannare l’attesa per una nuova patch.

Il community manager Chandler Wood ha infatti suggerito una soluzione “brutale”: chiudere il gioco e caricare un salvataggio automatico precedente, facendo naturalmente attenzione a non incorrere nuovamente nello stesso problema.

Se tale soluzione non fosse percorribile e si rivelasse — per comprensibili motivi — ancora più problematica, allora i giocatori potranno tentare di continuare ad attraversare il “limbo” per riuscire ad arrivare in una location differente.

L’obiettivo sarebbe infatti quello di riuscire ad aprire la mappa e applicare il viaggio rapido in una località a vostra scelta, così da poter definitivamente fuggire da questo bug e proseguire la vostra avventura: Chandler Wood suggerisce che solitamente funziona andare a est di Hogwarts.

In the meantime, these may resolve: – Quit game. Instead of continuing, select load game and load oldest autosave

– Move under the map to a different location where you may be able to pull up map and fast travel (East from Hogwarts to water has worked for some) — Chandler Wood (@FinchStrife) February 15, 2023

Insomma, è evidente che non si tratta di fix particolarmente indicati per la maggior parte degli utenti, ma al momento sono gli unici che il team di sviluppo ha a disposizione per oltrepassare il problema. Vi terremo naturalmente informati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile un aggiornamento risolutivo.

Nel frattempo, segnaliamo che i fan stanno già lavorando a una nuova interessante mod per introdurre il multiplayer su Hogwarts Legacy: potete già provarla per unirvi insieme ai vostri amici.

Se anche voi state per iniziare il vostro viaggio nella nota Scuola di Magia e Stregoneria, potrebbe farvi comodo la nostra guida in continuo aggiornamento di Hogwarts Legacy.