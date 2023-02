Hogwarts Legacy, la sala dei Serpeverde nasconde un inquietante segreto dalla Camera dei Segreti

I fan di Harry Potter hanno potuto finalmente esplorare tutto ciò che il mondo di Hogwarts Legacy può offrire ai giovani maghi e streghe, inclusi anche segreti che potrebbero però risultare decisamente inquietanti.

Lo sanno bene tutti gli utenti che hanno conoscenza della Camera dei Segreti, la misteriosa stanza nascosta nel castello magico e presente anche in Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), anche se attualmente inaccessibile. E dopotutto, considerando ciò che si nasconde al suo interno, probabilmente è meglio così.

Come riportato da ComicBook, alcuni giocatori hanno infatti avuto modo di assistere a un incontro decisamente inquietante, che può avvenire direttamente all’interno della Sala comune dei Serpeverde.

A questo punto, dovreste ormai aver capito di cosa stiamo parlando: sembra proprio che in Hogwarts Legacy si aggiri un enorme e terrificante Basilisco, pronto ad andare a caccia di nuove ingenue prede.

L’utente CastielJA su Twitter ha infatti condiviso una clip video con l’enorme serpente che entra ed esce proprio dalla Sala dei Serpeverde: un incontro che, comprensibilmente, non poteva che sorprendere il giocatore.

Attualmente non è chiaro se sia necessario eseguire azioni specifiche per far avviare questo curioso incontro, ma sembrerebbe essere un easter egg particolarmente raro da incontrare. Non solo è infatti riservato esclusivamente ai Serpeverde, ma le percentuali di apparizione sarebbero estremamente basse.

Resta naturalmente l’ipotesi che gli sviluppatori possano aver volutamente mostrato tale easter egg per anticipare possibili misteri da risolvere in arrivo e relativi alla Camera dei Segreti, ma al momento si tratta solo di semplici speculazioni non confermate.

Data la rarità dell’incontro — e considerando il fatto che il Basilisco stesso appaia per pochissimi secondi — è più probabile che si tratti semplicemente di una divertente citazione che il team ha voluto nascondere per i fan. Se dovessero però arrivare ulteriori conferme o annunci dedicati, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

L’ultimo adattamento del Wizarding World può già essere considerato un grande successo per Warner Bros, riuscendo perfino a battere un record che apparteneva a Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Ma le novità non sono finite qui: Avalanche Software ha confermato che da questa settimana sarà disponibile un nuovo aggiornamento per la versione PS5 di Hogwarts Legacy.