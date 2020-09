Hogwarts Legacy: il mondo di Harry Potter arriva su PS5

A sorpresa, durante l’evento PS5, Warner Bros. Games ha svelato il primo trailer del di Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter.

Il gioco di Portkey Games sarà ambientato molto prima degli eventi della celebre saga di film dedicati al maghetto più famoso del mondo (con un salto indietro nel tempo sino al 1800). Il giocatore sarà infatti chiamato a impersonare un mago e studente della celebre scuola di stregoneria, affrontano nemici e insidie uscite dal Wizardry World ideato da J.K. Rowling.

L’uscita è prevista su console PlayStation 5 nel corso 2021. Poco sotto il trailer ufficiale di presentazione rivelato durante lo showcase.

Hogwarts Legacy ci racconterà la storia di uno studente di Hogwarts custode di oscuro segreto, che con molta probabilità metterà in serio pericolo l’intero mondo dei maghi. Saremo quindi chiamati ad intervenire, stringendo alleanze e patti con gli altri studenti della scuola e combattendo le oscure forze del male.

Hogwarts Legacy è stato attualmente annunciato con una data d’uscita prevista per il 2021. L’assenza di Harry Potter potrebbe essere un piccolo ostacolo per molti fan, ma da quello che abbiamo potuto vedere l’atmosfera non manca di certo.