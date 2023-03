Hogwarts Legacy, il numero di giocatori sta calando, ma c’è un perché

Il successo di Hogwarts Legacy che, a poche settimane dall’uscita, ha visto numeri impressionanti, abbastanza da rappresentare un motivo primario per non accantonare la IP di Harry Potter.

Il titolo sviluppato da Avalanche (che potete fare vostro su Amazon a prezzo davvero interessante) ha infatti divertito gli appassionati al Wizarding World sin dal Day One.

Il gioco ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, e i numeri delle vendite registrate in Europa sono lì a testimoniare quello che è diventato uno dei più importanti successi degli ultimi anni.

Ora, però, come riportato anche da Gaming Bible, il numero di giocatori di Hogwarts Legacy sarebbe crollato in maniera davvero preoccupante.

Nonostante il travolgente successo finanziario di Hogwarts Legacy, a poco più di un mese dalla sua uscita, il numero di giocatori contemporanei del titolo su PC è diminuito in modo significativo.

La popolarità del gioco sta infatti crollando e basta dare un’occhiata ai dati di SteamDB per vedere che il numero medio di giocatori contemporanei è davvero molto più basso rispetto al lancio.

Il picco di giocatori contemporanei è stato segnalato a 879.308 il mese scorso, mentre al momento in cui scriviamo ci sono “solo” 29.593 utenti che giocano. Ovviamente, il numero varia nel corso della giornata, ma i dati relativi all’intera settimana scorsa mostrano che il picco è stato di appena 99.171 giocatori, che impallidiscono rispetto alle cifre del lancio.

In pratica, sembra che la maggior parte dei fan che hanno acquistato il gioco al momento dell’uscita hanno probabilmente già finito il titolo e sono passati a qualcos’altro, quindi il calo di giocatori non è così sconvolgente, bensì semplicemente fisiologico.

È improbabile inoltre che Hogwarts Legacy perda il suo slancio in tempi brevi, visto che il gioco verrà lanciato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Non sarebbe inoltre una sorpresa se venisse annunciato un sequel, soprattutto perché gli sviluppatori hanno dichiarato di non avere piani per contenuti scaricabili.

Vero anche che il Quidditch, assente nell’ultimo videogioco dedicato al Mondo Magico, potrebbe del resto comparire in un potenziale seguito.