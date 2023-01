Hogwarts Legacy, il Quidditch sarebbe stato tagliato durante lo sviluppo

Una delle notizie più dure da digerire su Hogwarts Legacy è sicuramente l’assenza del Quidditch, lo sport più amato da maghi e streghe che non sarà in alcun modo giocabile nell’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World.

L’atteso videogioco di Avalanche e Warner Bros (che potete prenotare su Amazon) offrirà comunque la possibilità di volare su una scopa durante diverse sessioni del gioco, ma pare che ad un certo punto il Quidditch potrebbe essere stato preso in considerazione, venendo poi scartato solo successivamente.

Il rumor arriva in seguito all’ormai celebre leak dell’artbook, che oltre ad aver già svelato la potenziale longevità ufficiale potrebbe anche aver anticipato che, durante lo sviluppo, lo sport potrebbe essere stato ad un passo dall’essere parte del gioco completo.

E non si tratta di una novità che potrebbe essere stata implementata all’ultimo minuto, dato che gli sviluppatori avevano già smentito la sua inclusione: lo sport dovrebbe invece essere stato sostituito da alcune particolari gare con la scopa, che scopriremo nel gioco completo.

Lo youtuber JorRaptor ha infatti acceso i riflettori su una delle numerose foto trapelate dal leak, che mostra il nostro avatar indossare proprio l’iconico abbigliamento dei giocatori di Quidditch (via Game Rant).

Ciò suggerirebbe che lo sport potrebbe essere stato tagliato durante le fasi finali dello sviluppo per dare maggiore priorità ad altre feature: potete rivedere il presunto leak in questione intorno al minuto 3:16 del video che allegheremo di seguito.

Naturalmente resta sempre in piedi la possibilità che il set da Quidditch possa essere stato invece previsto come semplice citazione ed abbigliamento equipaggiabile dai nostri maghi e streghe giocabili, senza alcuna implicazione sulla possibilità di giocare lo sport vero e proprio.

Difficile sapere con certezza la realtà dietro questa misteriosa aggiunta, ma una cosa è certa: che ai fan di Harry Potter piaccia o no, sarà necessario trovare altri hobby per i nostri protagonisti di Hogwarts Legacy.

I voli con la scopa saranno, in ogni caso, uno degli aspetti fondamentali del gameplay di Hogwarts Legacy, che in alcuni casi potrebbe perfino portarci a scoprire una delle cruente morti, come anticipato da una doppiatrice del gioco.