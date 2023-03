Hogwarts Legacy non è magico su old-gen: altro rinvio su PS4 e Xbox One

Hogwarts Legacy ha avuto delle uscite dilazionate per quanto riguarda la versione per l’attuale generazione e quelle passate, mentre PS4 ed Xbox One attendono ancora.

L’accademia di magia più famosa della narrativa mondiale doveva arrivare su PlayStation 4 (tanto che lo trovate su Amazon), ma il treno non è ancora passato per old-gen.

Mentre i giocatori stanno sperimentando qualsiasi cosa, anche come lanciare gli incantesimi con la propria voce, sulle piattaforme di attuale generazione.

Per non parlare di chi ha sperimentato anche la magia di diventare un rospo, senza motivo, ma comunque non su PlayStation 4 e Xbox One.

Già dalla fine dello scorso anno sapevamo che Hogwarts Legacy su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch avrebbero avuto delle date di uscite differenti.

Come già annunciato, le versioni PlayStation 4 ed Xbox One sarebbero dovute uscire il 4 aprile 2023, mentre la versione per console Nintendo il 25 luglio 2023, molto tempo dopo rispetto al 10 febbraio 2023 delle versioni PS5 e Xbox Series X|S e PC

Tuttavia, però, il team di sviluppo ha deciso di prendersi del tempo come annunciato su Twitter e fissare la nuova data per il 5 maggio.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

«Siamo sopraffatti dalla gratitudine per la risposta a Hogwarts Legacy da parte dei fan di tutto il mondo. Il team sta lavorando duramente per offrire la migliore esperienza possibile su tutte le piattaforme e abbiamo bisogno di più tempo per farlo. Hogwarts Legacy verrà lanciato per PS4 e Xbox One il 5 maggio 2023.»

Un altro mese di rinvio, per un titolo che presumibilmente sta ancora facendo fatica ad essere ottimizzato per le console di vecchia generazione.

Non c’è nessuna novità, per altro, per la versione Nintendo Switch che potrebbe essere rinviata ancora più a lungo, forse. Ci vorrebbe proprio la vociferata nuova Nintendo Switch, a questo punto.

I giocatori su PC, intanto, possono giocare addirittura nei panni di Harry Potter.