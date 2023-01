Hogwarts Legacy non avrà pietà: la doppiatrice anticipa alcune morti cruente

Sebbene la saga di Harry Potter ci permette di scoprire le avventure di nuovi giovani maghi e streghe, il mondo magico è pieno di pericoli che possono comportare una fine decisamente poco piacevole: anche Hogwarts Legacy ha deciso di rappresentare fedelmente questo aspetto, non mostrando alcuna pietà nei modi in cui i protagonisti potranno morire.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che potete prenotare su Amazon) ci mostrerà infatti il mondo magico non solo nei suoi elementi più affascinanti e positivi, ma anche in quelli più inquietanti e brutali.

Non è infatti un caso che sia stata confermata perfino la possibilità di usare l’Avada Kedavra, la maledizione senza perdono che uccide, ma allo stesso tempo meno brutale di diverse morti incluse nel gioco, almeno stando a una prima anticipazione ufficiale.

La doppiatrice Amelia Gething, una delle voci selezionabili per l’avatar di Hogwarts Legacy, ha infatti ufficializzato sul proprio profilo Instagram il suo coinvolgimento nel gioco, anticipando anche alcune performance vocali legate alle morti nel gioco (via eXputer).

Sì, sarà meglio fare molta attenzione contro i draghi.

Amelia Gething ha infatti suggerito ai fan di prenotare il gioco «se volete sentirmi mentre vengo fritta da un drago o dopo che cado da una scopa verso una inevitabile morte», suggerendo così alcuni possibili modi con cui i nostri protagonisti potrebbero morire.

La possibilità di venire bruciati vivi senza alcuna pietà dai draghi è sicuramente una delle prospettive meno piacevoli per i giovani maghi e streghe, ma che allo stesso tempo potrebbe intrigare i fan di Hogwarts Legacy.

Pur non potendo aspettarci che tale dettaglio venga mostrato in maniera realistica — per ovvi motivi — il fatto che sembrerebbero essere state registrate voci apposite per questa eventualità, invece di usare effetti sonori generici, testimonia la voglia di rendere l’avventura il più fedele possibile.

Anche la possibilità di cadere da una scopa fino alla morte non può che incuriosire i giocatori di Hogwarts Legacy: vedremo come sarà implementata tale possibilità nel gioco finale, magari grazie anche a delle battaglie aeree.

Non ci resta che attendere il lancio per scoprire tutti i modi in cui potremo incontrare la morte: nel frattempo, Warner Bros ha chiarito che non sarà possibile trasferire i salvataggi tra piattaforme diverse. Occorrerà dunque con attenzione la vostra versione preferita.