Hogwarts Legacy supporterà il cross-save? Arriva la risposta ufficiale

Hogwarts Legacy intende arrivare nelle case di tutti i videogiocatori amanti della saga di Harry Potter, come dimostrato dall’imminente lancio in arrivo su più piattaforme, seppur non tutte avvengano in contemporanea.

Tra poche settimane saremo infatti in grado di scoprire l’ultima fatica di Avalanche e Warner Bros su PC e console next-gen (potete prenotarlo su Amazon), mentre i fan sulle console old-gen e Switch dovranno avere ancora un po’ di pazienza in più.

In vista del lancio ufficiale, che ricordiamo essere previsto per il prossimo 7 febbraio, gli sviluppatori hanno deciso di svelare le feature più richieste: dopo aver già annunciato le prime modalità grafiche su console e, prima ancora, anche i requisiti minimi e consigliati su PC, il team ha fatto chiarezza sulla possibilità di condividere il salvataggio su più piattaforme diverse.

Ebbene, purtroppo il team di sviluppo ha dovuto dare una brutta notizia ai fan interessati: Hogwarts Legacy non supporterà il cross-save tra diverse piattaforme. In altre parole, non potrete importare il vostro salvataggio da una console all’altra, o su PC e viceversa (via MP1st).

In risposta a un utente che ha interrogato Warner Bros proprio sulla possibilità di trasferire il proprio salvataggio da PS5 a PC, avendo già acquistato entrambe le versioni, il publisher ha voluto chiarire che il cross-save non è attualmente supportato:

Hi, thanks for contacting us about Hogwarts Legacy! You will be able to link both platforms for rewards in each version of the game, but save data will stay on the platform it was created on. We hope this helps!

— WB Games Support (@WBGamesSupport) January 13, 2023