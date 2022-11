Hogwarts Legacy ha ottime notizie per i cacciatori di trofei e obiettivi

Sebbene manchino ancora alcuni mesi al lancio ufficiale, sembra proprio che i preparativi di Hogwarts Legacy possano ormai considerarsi quasi ultimati, lasciando agli sviluppatori la libertà di svelare sempre più informazioni.

L’attesa per l’avventura ispirata all’universo di Harry Potter è infatti particolarmente elevata (potete prenotarla su Amazon), ma le ultime informazioni arrivate da Avalanche Games e Warner Bros ci restituiscono un quadro d’insieme sempre più promettente.

Nelle scorse ore è stato svelato un video gameplay di ben 40 minuti, con tantissime informazioni su ciò che potranno aspettarsi i fan, inclusa perfino la possibilità di condizionare il finale di gioco grazie alle nostre scelte.

Grazie a un nuovo report di PowerPyx ora apprendiamo anche una notizia che farà felici i cacciatori di trofei e obiettivi: non esisterà alcun trophy o achievement legato alla difficoltà scelta, rendendo dunque il completamento al 100% più semplice del previsto.

Pare infatti che tutti e 46 gli obiettivi disponibili siano già stati caricati con diversi mesi di anticipo per la versione disponibile su Epic Games Store, consentendo così agli utenti di dare un’occhiata in anteprima a cosa potrà attenderci.

La lista completa ci preannuncia che Hogwarts Legacy sarà un’avventura con una discreta longevità che richiederà di esplorare ogni singolo aspetto dell’avventura magica per ottenere ogni singolo trofeo o achievement, ma senza dover temere le battaglie più impegnative.

Dato che non è previsto alcun obiettivo legato ai livelli di difficoltà, i giocatori saranno liberi di affrontare l’ultima fatica ambientata nel Wizarding World come meglio credono: un trend recentemente adottato anche da altri giochi, come il recente e apprezzatissimo God of War Ragnarok e che lascia intendere un possibile cambio di rotta che entusiasmerà i cacciatori di trofei.

Naturalmente occorre ricordare che, dato il netto anticipo, la lista potrebbe subire alcuni cambiamenti in vista del lancio ufficiale previsto per il 10 febbraio 2023, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Resta invece ancora da capire in che modo Hogwarts Legacy intenderà usare l’interattività online, una feature segnalata ufficialmente ma che non dovrebbe includere una vera e propria modalità cooperativo o partite in rete.