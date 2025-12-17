Il calcio virtuale sta per vivere una rivoluzione senza precedenti: Netflix ha annunciato l'arrivo di un gioco di simulazione calcistica FIFA completamente reinventato, sviluppato da Delphi Interactive ed esclusivo per Netflix Games.

Il titolo debutterà nell'estate 2026, in concomitanza con l'inizio della FIFA World Cup 2026, e sarà accessibile gratuitamente a tutti gli abbonati Netflix tramite smartphone, con la possibilità di giocare anche su smart TV utilizzando il telefono come controller.

Si tratta di una mossa strategica che potrebbe ridefinire gli equilibri del mercato dei giochi di calcio, storicamente dominato da EA Sports FC (l'ex FIFA di Electronic Arts) e dalla serie eFootball di Konami.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Netflix Games, la FIFA e lo studio danese Delphi Interactive, con l'obiettivo dichiarato di creare un'esperienza calcistica accessibile a chiunque, eliminando le barriere d'ingresso tipiche delle simulazioni sportive moderne.

Casper Daugaard, fondatore e CEO di Delphi Interactive, ha sottolineato come l'obiettivo sia "rendere il gioco FIFA il più divertente, accessibile e globale mai creato", mentre Andy Kleinman, presidente dello studio, ha aggiunto che insieme a FIFA e Netflix Games stanno costruendo "un gioco degno dello sport più amato al mondo".

La filosofia di design punta su un gameplay immediato ma profondo: secondo quanto dichiarato da Alain Tascan, presidente della divisione Games di Netflix, l'idea è "riportare il calcio alle sue radici con qualcosa che tutti possano giocare con un semplice tocco".

Il titolo supporterà sia modalità single player che multiplayer online, richiedendo solo un abbonamento Netflix attivo e uno smartphone compatibile. L'approccio ricorda quello dei casual game mobile, ma con l'ambizione di offrire una profondità tattica degna di una vera simulazione calcistica.

La scelta di Netflix di entrare nel competitivo mercato dei giochi di calcio non è casuale. Da quando il colosso dello streaming ha lanciato Netflix Games nel 2021, la piattaforma ha gradualmente espanso il suo catalogo con titoli di qualità crescente, puntando su produzioni esclusive e collaborazioni di alto profilo.

L'arrivo di una simulazione calcistica con licenza FIFA ufficiale rappresenta però un salto di qualità significativo, con potenziali implicazioni sia per il mercato mobile che per quello delle console tradizionali.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha definito questa collaborazione "una pietra miliare nell'impegno della FIFA verso l'innovazione nello spazio del gaming calcistico", aggiungendo che l'obiettivo è raggiungere miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo.

Dal punto di vista tecnico, il gioco sfrutta la recente implementazione del gaming su smart TV di Netflix, che permette agli utenti di giocare direttamente dal televisore utilizzando lo smartphone come controller.

Questa funzionalità è attualmente disponibile su modelli selezionati in determinati paesi, con piani di espansione progressiva nel corso del 2025 e 2026.

L'approccio cross-device potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo rispetto alle simulazioni tradizionali, offrendo maggiore flessibilità nelle modalità di gioco e abbassando il costo d'ingresso per i nuovi giocatori.

Il timing del lancio non è casuale: la FIFA World Cup 2026, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà il primo Mondiale a 48 squadre partecipanti e si preannuncia come uno degli eventi sportivi più seguiti della storia.

Netflix e Delphi Interactive puntano a cavalcare l'onda mediatica dell'evento per costruire una community solida attorno al gioco, sfruttando anche l'integrazione con i contenuti video della piattaforma.

La strategia ricorda quanto fatto da altri publisher con l'abbinamento tra streaming e gaming, ma Netflix parte dal vantaggio di una base installata di oltre 200 milioni di abbonati a livello globale.