Hogwarts Legacy è bellissimo, ma in versione PS1 è splendido

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nell’universo magico di Harry Potter, è da poco arrivata in tutti i negozi, sebbene qualcuno si sia già diletto a creare una versione PS1 davvero bellissima.

Il titolo di Avalanche (che potete fare vostro su Amazon con consegna gratuita) sta divertendo tutti gli appassionati al Mondo Magico, i quali si dilettano anche in creazioni fan made di vario genere.

Ora, dopo che i fan si stanno dilettando a creare un comparto multiplayer per Hogwarts Legacy – tanto che potete provarlo con mano da subito – il demake PS One del gioco è altrettanto affascinante.

Come riportato da Exupter, infatti, sembra proprio che qualcuno abbia deciso di trasformare il titolo in una sorta di videogioco a 32-bit.

Jackarte, uno YouTuber noto per lo sviluppo di demake di giochi moderni, ha realizzato infatti la versione PS1 del trailer di Hogwarts Legacy, ben noto ai più.

Non si tratta quindi del gioco nella sua interezza, bensì solo di una edizione a 32-bit del video promozionale del titolo Avalanche. Proprio come i suoi precedenti demake, il content creator ha utilizzato Unity 3D, per un risultato finale tutto sommato apprezzabile.

La maggior parte dei fan ha infatti gradito il rifacimento del trailer del gioco realizzato da Jackarte, che potete visualizzare poco sotto.

Nella nostra recensione pubblicata solo alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. […] Una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Restando in tema, Hogwarts Legacy ha ricevuto un remake non ufficiale ma totalmente gratuito, sviluppato da un fan in appena un giorno: dategli un’occhiata.

Infine, nei giorni scorsi la nostra Stefania Sperandio ci ha spiegato nel suo accorato speciale che Hogwarts Legacy si è ritrovato tra due fuochi: quello di chi vuole giocarci e ignorare tutto quello che lo circonda e quello di chi ha deciso di boicottarlo.