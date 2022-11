Elden Ring, il gioco da tavolo ufficiale si mostra nel primo trailer ufficiale

Il gioco da tavolo ufficiale di Elden Ring è ormai sempre più vicino: The Board Game è l’adattamento realizzato da Steamforged Games in collaborazione con FromSoftware e Bandai Namco, che propone uno stile di gioco davvero unico per il genere.

L’intenzione degli autori, che in passato hanno già collaborato con il team di Miyazaki realizzando il gioco da tavolo ufficiale di Dark Souls (lo trovate su Amazon), è infatti quella di riuscire a riprodurre le spettacolari e difficile battaglie nel soulslike open world anche in un nuovo contesto.

Quella che sarà a tutti gli effetti un nuovo viaggio nell’Interregno verrà dunque proposta con un combattimento «senza dadi» particolarmente intrigante, oltre che con un tabellone particolarmente dettagliato e, soprattutto, tante statuine raffiguranti i personaggi e i boss più noti.

Dopo il primo annuncio ufficiale arrivato pochi mesi fa, Steamforged Games ha finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale che ci mostra il progetto ancora più da vicino: potete visionarlo voi stessi nel filmato allegato in apertura.

Come riportato da DualShockers, lo studio ha inoltre deciso di pubblicare anche altri filmati per aiutare i giocatori a scoprire tutti i dettagli sul nuovo gioco da tavolo, incluso un playthrough e una guida rapida su come si gioca.

Il trailer ufficiale ci mostra invece un assaggio di quello che può essere considerato un ibrido tra un open world e un gioco a dungeon, naturalmente adattato al contesto e al formato di un gioco da tavolo affrontabile sia da soli che in cooperativa.

I giocatori dovranno utilizzare le carte a loro disposizione e studiare le mosse nemiche per capire come attaccare e sopravvivere, costruire la loro mappa overworld ed esplorare Sepolcride per raccogliere risorse e diventare i migliori Senzaluce possibili.

Si tratta sicuramente di un progetto estremamente ambizioso, che è già possibile supportare sulla pagina Kickstarter ufficiale al seguente indirizzo: il gioco da tavolo è già riuscito a superare nettamente la richiesta per iniziare i lavori, dunque non ci resta che attendere di scoprire ulteriori novità e la data di lancio ufficiale.

Nel frattempo, FromSoftware ha avuto l’occasione di festeggiare tanti premi ottenuti da Elden Ring ai Golden Joystick Awards 2022, incluso l’ambito riconoscimento di miglior gioco dell’anno, anche se va comunque sottolineato che God of War Ragnarok non era candidabile.

Un dettaglio che comunque nulla toglie a quello che è stato un premio meritato e riconosciuto da pubblico e critica: Miyazaki ha esultato promettendo addirittura che i prossimi giochi saranno «ancora più interessanti».