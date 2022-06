Kojima Productions supporta l’Ucraina, con un gadget che sembra uscito da Death Stranding

Che Hideo Kojima abbia spesso raccontato la realtà, o una sua allegoria, nei suoi videogiochi è cosa nota, e l’ultima iniziativa di Kojima Productions a supporto dell’Ucraina ne è la prova.

Con la saga di Metal Gear Solid, Kojima ha raccontato una serie di conflitti e guerre fittizie, ma non disdegnando l'inserimento di alcune opinioni personali.

Purtroppo non è fittizia la guerra che sta devastando l’Ucraina, e che inevitabilmente ha avuto ripercussioni su chi lavora in quel paese, come gli sviluppatori di videogiochi.

Tra i casi più noti c’è sicuramente il team di STALKER 2 che, anche per le tematiche presenti nel gioco, sono stati spesso protagonisti di storie assurde. Tra cui l’ultima, in cui alcuni sviluppatori sono andati a combattere per difendere l’Ucraina.

Così, sapendo come Hideo Kojima ama raccontare i videogiochi e cosa gli piace inserire nelle sue opere, la nuova iniziativa di Kojima Productions a favore dell’Ucraina non arriva troppo a sorpresa.

L’azienda ha infatto messo in vendita un gadget, il portachiavi che vedete qui sopra, che sembra uscito da Death Stranding, ma che in realtà fa parte di una iniziativa di beneficenza.

