Kojima, oltre ai film e ai videogiochi, svela la sua terza passione (a cui si dedicherà)

Hideo Kojima è sicuramente uno dei personaggi più influenti della storia videoludica, visto che sua è una saga di successo come quella di Metal Gear Solid.

Il creatore di Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, ancora non ha deciso di fermarsi, visto che all’attivo avrebbe non uno, bensì tre progetti misteriosi.

Uno di questi, legato a doppio filo al rilascio di alcuni poster misteriosi, sembrano puntare al fatto che Kojima sia ormai in procinto di annunciare le sue novità molto presto.

Ora, però, come riportato anche da VGC, Hideo Kojima ha dichiarato che gli piacerebbe dedicarsi anche alla creazione di film e musica, oltre ai classici videogiochi.

Parlando agli Anan Awards in Giappone, dove il director ha vinto il massimo riconoscimento nella categoria cultura per il suo lavoro su Death Stranding, Kojima-san ha spiegato che nonostante abbia realizzato videogiochi per tutta la sua carriera, «tutti i campi sono collegati nelle opere digitali, quindi vorrei espandermi dai giochi a campi come il cinema e la musica».

Sebbene la passione di Kojima per il cinema non sia un segreto, con la sua biografia su Twitter che afferma che “il 70% del suo corpo è fatto di film”, non aveva parlato pubblicamente del suo desiderio di creare musica.

La musica è stata una parte importante dei suoi progetti recenti, con la colonna sonora di Death Stranding che include artisti acclamati come Chvrches, Bring Me The Horizon e un ampio contributo dei Low Roar (che di recente hanno dovuto subire la triste scomparsa del loro frontman).

Kojima Productions ha anche annunciato di recente di aver dato vita a uno studio televisivo e cinematografico con sede a Los Angeles.

Tuttavia, non è chiaro quando Kojima troverà il tempo di produrre anche musica (e film), dato che il director sembra essere impegnato con diversi progetti che si ritiene siano in fase di sviluppo presso Kojima Productions (incluso un horror chiamato, pare, Overdose).

Ma non solo: di recente, il papà di MGS ha anche descritto il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“ nel corso di un’intervista al The Guardian.