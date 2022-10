Morto Ryan Karazija, voce della colonna sonora di Death Stranding: aveva 40 anni

Ryan Karazija, il frontman della band Low Roar, ci ha purtroppo lasciato a soli 40 anni: a confermarlo è stata la stessa band con un breve comunicato ufficiale rilasciato sui social.

La sua voce era nota anche ai fan dei videogiochi: Karazija e la sua band avevano infatti collaborato alla creazione della colonna sonora di Death Stranding (la trovate su Amazon), l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima.

I Low Roar avevano inoltre contribuito fortemente alla sua promozione, grazie allo splendido reveal trailer all’E3 2016 con la loro musica, insieme naturalmente alla voce di Ryan che vi riproporremo di seguito:

La band ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia di Ryan Karazija durante questo momento estremamente difficile, ricordando poi non soltanto il suo talento, ma anche la sua grande gentilezza:

«La sua bellissima musica e i suoi testi, cantati con la sua voce incalzante, hanno toccato le vite di tantissime persone in tutto il mondo e continueranno a farlo. Aveva un animo buono e gentile: i nostri mondi sono andati in frantumi dopo la sua scomparsa. Possiamo onorare la sua memoria tramite la sua arte e tenerla per sempre in vita con le sue canzoni».

Karazija è comunque riuscito a dare il suo contributo al sesto disco della band, prima che ci lasciasse: i Low Roar si prenderanno tutto il tempo necessario per completarlo.

La band ha inoltre onorato la sua memoria citando una frase da uno dei suoi più grandi successi, Fade Away: «Sometimes you feel like this is never ending, but we all fade away». Che possiamo tradurre: «A volte credi che questo non finirà mai, ma alla fine svaniamo».

Anche Hideo Kojima è rimasto comprensibilmente scosso dopo aver appreso la notizia, rivelando che la sua voce è stata fondamentale anche per la stessa creazione di Death Stranding:

«Non posso crederci. Non voglio crederci. Senza Ryan, senza te e la tua musica, Death Stranding non sarebbe mai nato. La tua musica vivrà per sempre in questo mondo e in me. Grazie. Riposa in pace».

I heard the news. I can't believe it. I don't want to believe it. Without Ryan, without you and your music, Death Stranding would not have been born. Your music will live forever in this world and in me. Thank you. Rest in peace. Low Roar Ryan Karazija (1982-2022) pic.twitter.com/buzBwtBHvr — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 29, 2022

Una notizia assolutamente sconvolgente: l’artista ci ha lasciato davvero troppo presto per delle cause che non sono state ancora svelate pubblicamente. Tutta la redazione di SpazioGames si unisce al cordoglio della famiglia di Ryan Karazija e dei suoi cari per questa dolorosissima perdita.