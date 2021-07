Hearthstone – Uniti a Roccavento: risparmiate sull’espansione con gli Amazon Coins

In uscita il prossimo 3 agosto, “Uniti a Roccavento” è la nuova espansione di Hearthstone che ha dalla sua ben 135 nuove carte che estenderanno le già sterminate possibilità di realizzazione del proprio deck. Uniti a Roccavento darà il via alla Fase 2 dell’Anno del Grifone, che includerà dei cambiamenti importanti alla Battaglia, tra cui l’arrivo degli oggetti cosmetici, un aggiornamento ai tipi di servitore e update costanti ai contenuti.

Tra le novità, troviamo l’abilità Scambio, le cui carte possono essere giocate normalmente o possono essere scambiate con una carta diversa nel vostro mazzo al modico prezzo di 1 Mana. Potrete anche scegliere una cavalcatura da usare in battaglia (e che continua a combattere al vostro fianco dopo la vostra dipartita) oppure imparare una nuova professione mentre siete in città.

Inoltre, tutte e dieci le classi avranno accesso a una Serie di missioni che mette in evidenza il percorso di un determinato Mercenario a Roccavento. Le Serie di Missioni sono delle Magie Leggendarie che saranno nella vostra mano all’inizio della partita e sono composte da tre livelli di progressione.

