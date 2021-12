Halo Infinite, la versione su disco non contiene il gioco completo

Halo Infinite sta chiudendo l’anno di Xbox alla grande, perché il titolo Microsoft si è finalmente arricchito anche dell’attesa campagna single player.

Il titolo arriva in esclusiva anche su Xbox Game Pass, e potrà essere giocato gratuitamente a patto di essere possessori di un abbonamento attivo, ovviamente.

Prima del debutto della campagna, la modalità multiplayer di Halo Infinite ha riscosso un successo grandioso, battendo anche di svariate lunghezze la concorrenza.

Un successo che Microsoft ha celebrato a modo suo, producendo dei gadget davvero unici per il titolo: dei gioielli Swarowski originali.

La campagna di Halo Infinite ci riporta finalmente nei panni di Master Chief, dopo tanto tempo dall’ultima volta, e con una struttura di gioco open world inedita.

Oltre alla versione digitale presente sul citato Xbox Game Pass, Halo Infinite può essere acquistato normalmente in versione fisica, per chiunque voglia avere sempre con sé il titolo.

Ma c’è una brutta sorpresa, perché nonostante il disco avrete bisogno di effettuare un download aggiuntivo. Non si tratta di una tipica patch del day one, ma di un download obbligatorio.

Come riporta Game Rant, non sarà possibile giocare al titolo senza completare il download, quindi è obbligatoria una connessione ad Internet.

Lo riporta anche John Linneman, produttore di Digital Foundry, che ha lanciato la notizia su Twitter.

My biggest complaint regarding Halo Infinite really is that the disc doesn't contain a playable game. This'll be the first Halo game you can't really own as a standalone copy. This is not a good trend and I hope MS reconsiders things like this.

— John Linneman (@dark1x) December 6, 2021