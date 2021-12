Halo Infinite, gli sviluppatori avvertono: problemi con una feature next-gen

Una delle feature maggiormente apprezzate delle console next-gen di Microsoft sta purtroppo creando non pochi problemi con Halo Infinite, al punto che gli sviluppatori hanno deciso di avvertire gli utenti, soprattutto quelli interessati al multiplayer, sui suoi potenziali problemi.

Quick Resume permette infatti ai giocatori di Xbox Series X e Series S di poter riprendere immediatamente le partite da dove sono state interrotte, ma allo stesso tempo provocherà una disconnessione dai server online, creando problemi per i contenuti sbloccati e usufruibili nei match online.

Si tratta dunque di una ulteriore brutta notizia per i fan della campagna, che dopo aver scoperto che le missioni non sono rigiocabili su un unico salvataggio adesso devono fare i conti con un Quick Resume che, alla lunga, potrebbe creare più problemi che vantaggi.

Fortunatamente, il problema pare che non durerà molto a lungo: come segnalato da VG247, gli sviluppatori hanno semplicemente voluto avvertire gli utenti mentre lavorano a una soluzione.

Se i giocatori si troveranno a sbloccare contenuti per il multiplayer senza essere connessi ai server online, cosa che può succedere anche dopo aver ripreso una partita grazie a Quick Resume, questi oggetti cosmetici non saranno effettivamente segnati come sbloccati e non saranno utilizzabili durante le partite online.

Il community director di 343 Industries, Brian Jarrard, ha dunque chiesto agli utenti di non utilizzare affatto Quick Resume mentre gli sviluppatori lavorano a una possibile soluzione.

Allo stesso tempo ha però voluto tranquillizzare i fan che potrebbero essere già stati vittima di questo bug, sottolineando che il team sta lavorando a una soluzione retroattiva per sbloccare tutti i contenuti.

The team is aware and we will eventually have a retroactive fix (you will get the cosmetics youve earned). For now, I recommend not continuing a Quick Resume session and making sure you’re online before venturing into Zeta Halo. Thank you! (2/2)

— Brian Jarrard (@ske7ch) December 8, 2021