In attesa di Halo Infinite, cominciano le assunzioni per un altro Halo

Sono tantissimi gli amanti di Halo che sono in attesa di mettere le mani su Halo Infinite, il titolo next-gen (o current-gen, se preferite) che vuole portare a un nuovo livello il celebre franchise dedicato a Master Chief e compagni. Tuttavia, mentre siamo in attesa di metterci sopra le mani – e sappiamo quanto sarà ambizioso questo nuovo titolo – Microsoft ha pubblicato un annuncio di lavoro dove afferma di stare assumendo un producer per un nuovo progetto ambientato nell’universo di Halo.

L’annuncio, scovato dai colleghi di GamesRadar, parla genericamente di «un nuovo progetto all’interno dell’universo di Halo» e spiega che «sarà la tua opportunità per lavorare a una delle proprietà intellettuali più entusiasmanti e creative nell’industria, con uno dei team di maggior talento».

Halo Infinite arriverà nel 2021

Considerando che gli altri annunci parlano specificamente di posizioni aperte per Halo Infinite, sembra legittimo aspettarsi che questo progetto, che viene indicato semplicemente come “nuovo” e “all’interno dell’universo di Halo“, sia qualcosa di diverso. Difficile, però, fare delle previsioni, anche se c’è un dettaglio interessante: questo annuncio non è infatti pubblicato da 343 Industries, che lavora a Infinite e agli episodi principali del franchise, ma sul sito di Microsoft (che però fa riferimento a 343, introducendo la mansione).

Non sappiamo se questa sia o no un’indicazione utile su chi potrebbe sviluppare o non sviluppare il gioco in questione: vedremo quando si muoverà qualcosa in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà nel corso dell’autunno su PC e Xbox. Per scoprire il gioco da vicino, dopo la nostra chiacchierata con gli sviluppatori, vi raccomandiamo l’anteprima dedicata.