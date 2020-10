Halo 5 non sarà ottimizzato per Xbox Series X, ma avrà una sorpresa

Halo 5 Guardians non sarà ottimizzato per Xbox Series X|S, come confermato da 343 Industries in un post su Halo Waypoint.

La brutta notizia arriva pochi giorni dopo la conferma che, al contrario, Halo: The Master Chief Collection riceverà un update ad hoc per supportare le console next-gen.

Da Halo Infinite.

«Halo 5 non riceverà le stesse ottimizzazioni per Xbox Series X e Series S della MCC», si legge nella comunicazione dello studio americano.

Tuttavia, «i possessori di hardware next-gen vedranno ancora i benefici di caricamenti più veloci e gameplay ad una risoluzione consistentemente più alta».

Al team di 343 Industries sono tutti «eccitati all’idea che saltiate a bordo e iniziate a sfruttare quella potenza extra!».

Halo: The Master Chief Collection supporterà un frame rate sorprendentemente alto su Xbox Series X e S, tra le altre novità.

A lungo si è parlato della possibilità che Halo 5, com’è capitato come Halo 3 ODST, entri a far parte della MCC ben dopo l’uscita della compilation, ma per ora non ci sono conferme in tal senso.

Questo ulteriore stacco tecnologico tra la collection e l’ultimo capitolo della serie non fa che negare ulteriormente tale chance.

Il prossimo episodio, Halo Infinite, introdurrà un multiplayer gratuito a 120fps ma per ora, in seguito ad un recente rinvio, non ha una data d’uscita.