Half-Life Alyx non funzionerà senza visore per la realtà virtuale

In un’intervista concessa ad IGN US in occasione del reveal del gioco, Valve ha rivelato che Half-Life Alyx non sarà giocabile senza un visore per la realtà virtuale e il perché di questa scelta.

Robin Walker, programmatore, ha raccontato che il team si è concentrato fin dai primi prototipi su un progetto che fosse incentrato sulla VR compatibile con Steam.

“Semplicemente non sarebbe possibile tradurlo fuori dalla VR senza sacrificare componenti intrinseche del gameplay e dell’interazione ambientale”, ha spiegato Walker.

“Tra come ti muovi e posizioni te stesso, come maneggi le armi e altri oggetti, e come percepisci le proporzioni del mondo, semplicemente non sarebbe lo stesso gioco con la VR strappata via”.

Se non altro, Valve non sta imponendo l’uso di un particolare dispositivo: Half-Life Alyx funzionerà con Oculus Quest, HTC Vive, Windows Mixed Reality e così via, tutti gli headset compatibili con SteamVR.