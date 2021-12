Hades è così bello che ora ha vinto anche un premio… letterario

Hades è l’acclamatissimo capolavoro di Supergiant Games che ha stregato tutti, dal pubblico alla critica, e uscito per PC e Switch nel 2020 per poi approdare anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S nell’estate 2021.

Il roguelike “infernale” è stato un successo talmente grande da fare incetta di nomination e premi tra i più prestigiosi a cui un gioco possa mai ambire, arrivando anche a battere grandissime produzioni del calibro di The Last of Us Parte II.

Hades adesso si conferma il gioco dei record poiché è in effetti il primo titolo nella storia del videogioco a vincere un premio letterario.

Stiamo parlando dell’Hugo Award, un premio che si consegna ogni anno dedicato alle migliori opere di fantascienza o fantasy.

Anche se non esiste una categoria apposita per i videogiochi, quest’anno ne è stata creata una tantum e Hades si è aggiudicato l’ambito riconoscimento.

Il creative director di Supergiant Games Greg Kasavin si è espresso così a riguardo:

«Avrei voluto essere presente agli Hugo Awards in persona. Non sono stato in grado di fare un discorso di accettazione del premio lì a nome del team, ma posso dire qualcosa adesso. Sono molto grato che gli award stiano cominciando a riconoscere il lavoro in questa categoria, tanto meno il lavoro che abbiamo fatto noi!»

Un traguardo importante per Hades e per l’intera industria, e speriamo che in futuro questo tipo di premi diventi una prassi e non un’eccezione.

Adesso non ci sono più scuse per non calarsi nei panni di Zagreus e non tentare una disperata fuga dagli inferi che vi terrà incollati allo schermo della vostra console per tante, tantissime ore (e altrettanti tentativi). Inoltre se volete potete giocare ad Hades anche su console PlayStation e Xbox.

Se volete avere l’ultima conferma prima di acquistare il gioco, date un’occhiata alla nostra recensione che fugherà ogni vostro dubbio.