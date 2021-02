Guadagna migliaia di dollari con GameStop in borsa, li spende in videogiochi per un ospedale pediatrico

Ormai è cosa nota che le azioni di GameStop hanno di recente raggiunto un valore fuori scala dopo che il subreddit di Wall Street ha visto i suoi partecipanti unirsi per combattere i fondi speculativi (che, al contrario, avevano ipotizzato un netto calo).

Ciò ha portato inizialmente a un incremento del valore azionario del noto retailer, schizzato del 1700% in un singolo mese (tanto che persino la Casa Bianca aveva iniziato a interessarsi alla cosa, non senza qualche perplessità).

Ora, in mezzo al caos generato da questo evento decisamente singolare, arriva una notizia “a lieto fine”: uno studente universitario di appena 20 anni, Hunter Kahn, ha utilizzato il denaro guadagnato dalle azioni GameStop comprando una Nintendo Switch Lite e tantissimi videogiochi per un ospedale pediatrico.

Il giovane, iscritto alla Cornell University di New York, era infatti riuscito a mettere mano a ben 30mila dollari, decidendo però di utilizzare parte di quel denaro (circa duemila dollari) per fare felici i bambini in difficoltà del Children’s Minnesota Hospital di Minneapolis.

Nel corso di un’intervista alla CNN (via The Gamer), Kahn ha reso noto di aver preso parte al boom di GameStop per “dimostrare che i pezzi grossi di Wall Street si sbagliavano”, dichiarando anche che donare è decisamente più soddisfacente che stare comodamente seduti sui guadagni finanziari ottenuti in queste settimane.

Khan ha infine evidenziato la patina di corruzione sollevata durante il caso GameStop-Wall Street, sottolineando quanto fosse importante che gli utenti che hanno preso parte alla “ribellione” non diventassero loro stessi degli avidi “uomini in giacca e cravatta”.

Il presidente del Children’s Minnesota Foundation, Jennifer Soderholm, ha infine commentato la gratitudine del personale dopo il gesto di Hunter, così come anche i membri del subreddit di WallStreetBets hanno elogiato il ragazzo per i suoi sforzi, soprannominandolo “Il vero Robin Hood”.