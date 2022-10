GTA V vi permette ora di esplorare anche San Andreas, grazie ai fan

Grand Theft Auto V (o GTA V, per chi lo mastica ormai da generazioni) è un gioco davvero gigantesco e pieno di cose da fare e da vedere, sebbene qualcuno abbia ora deciso di renderlo ancora più imponente.

Il quinto capitolo della saga Rockstar (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è da tempo preso di mira dai modder, i quali hanno spesso incluso contenuti aggiuntivi di peso.

Basti pensare al fan che ha deciso di rendere davvero più belli da vedere i personaggi di GTA V, tanto che non sfigurerebbero in un gioco next-gen.

Ora, dopo che lo scorso mese di agosto avevamo già avuto un assaggio della cosa, qualcuno ha deciso di innestare San Andreas nella già enorme mappa del quinto capitolo della serie Rockstar.

Come riportato anche da PC Games N, una mod di GTA V migliora e amplia il classico gioco sandbox di Rockstar, innestando al suo interno un’enorme sezione della mappa originale di San Andreas a Los Santos.

Il progetto noto come Las Venturas mira ad aggiungere al gioco l’intera area ispirata a Las Vegas di GTA San Andreas, con luoghi memorabili come El Castillo del Diablo, Heatstroke Highway e Historic Route 69 già disponibili in una sezione di 3 km quadrati.

L’ultimo aggiornamento, pubblicato il 5 ottobre, aggiunge anche il campo d’aviazione di Verdant Meadows (sede di tutte le esasperanti missioni di volo), la stazione radio K-Rose e la losca base governativa che un tempo conteneva il jetpack, ossia l’Area 69.

A quanto pare, la versione definitiva della mod coprirà un’enorme area di 70 km quadrati, praticamente la stessa dimensione dell’intera mappa di GTA V.

La città vera e propria di Las Venturas verrà aggiunta nel dicembre 2022 e l’intera area sarà infine accessibile tramite l’aeroporto di Los Santos, anche se attualmente è giocabile solo separatamente dal gioco principale (se ci state facendo un pensierino, cliccate qui).

«Come fan, rispettare la storia è qualcosa di molto importante per noi», afferma il creatore del progetto. «Il nostro team ha svolto mesi di ricerca e documentazione per rendere il mondo di Las Venturas Project il più fedele possibile a quello che avrebbe potuto essere un artwork di Rockstar Games.»

Restando in tema, ti recente qualcuno ha deciso di rendere GTA V ancora più bello da vedere, sfiorando una qualità degna della next-gen.

Ma non solo: è possibile secondo voi riuscire a finire GTA V senza uccidere neanche una persona? Qualcuno ci ha provato per davvero.