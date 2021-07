GTA V, un modo alternativo (e acrobatico) per entrare a casa di Michael

GTA V è un titolo dall’indiscutibile successo, pronto a conquistare ancora una volta i videogiocatori in una nuova versione next-gen disponibile dall’11 novembre.

Intanto, i fan dell’open world a tinte crime continuano a sfruttare il gioco per raggiungere gli obiettivi più disparati, tra i quali figurano speedrun e imprese di ogni genere.

Solo qualche giorno fa era giunta notizia di una scoperta davvero inquietante, relativa a un sottofondo musicale pronto a manifestarsi solo in una specifica circostanza.

L’avventura di Michael, Franklin e Trevor continua a registrare delle vendite degne di nota e non vuole saperne di abbandonare il podio della classifica italiana, malgrado sia stata recentemente battuta da una vecchia conoscenza.

GTA V è ricco di contenuti legati alla storia e alle missioni secondarie, ma si presta anche a delle imprese decisamente “creative“.

In una di queste si è imbattuto l’utente camo5342, che ha voluto condividere su Reddit un avvenimento curioso, che lo ha quasi reso protagonista di un’impresa impossibile.

Il videogiocatore era impegnato in una speedrun, e stava correndo a grande velocità con la sua macchina nel tentativo di arrivare alla prossima missione.

Sfrecciando nel traffico, ha iniziato a schivare una serie di veicoli presenti nella carreggiata, aumentando gradualmente la sua velocità.

Una volta giunto in prossimità di una salita, la macchina ha effettuato una sorta di “decollo” prendendo letteralmente il volo. Conscio di aver fallito nel suo intento, il giocatore è uscito dal veicolo, sfiorando una vera e propria impresa, come potete vedere nel video seguente:

Abbandonando l’automobile durante il volo, camo5342 è quasi riuscito a entrare (in modo del tutto involontario) nella casa di Michael attraverso la finestra del bagno.

A dividere il videogiocatore da una performance acrobatica di prim’ordine è stata una manciata di centimetri. Se si fosse posizionato leggermente più in alto, avrebbe probabilmente conseguito un centro perfetto.

La spettacolare (ma casuale) esibizione ha suscitato la curiosità dei fan di GTA V, che hanno chiesto all’utente di insegnargli «come fare una cosa del genere».

Il titolo di Rockstar Games è sempre molto popolare e i modder sono costantemente attivi nel proporre nuovi contenuti: uno di questi riguarda Ellie di The Last of Us Part II.

Se siete convinti che il gioco abbia già dato il possibile e il vostro interesse è puntato su GTA 6, vi farà piacere sapere che una fonte davvero attendibile ha “confermato” una serie di rumor giunti in tempi recenti.

La sesta iterazione della saga crime è ancora priva di dettagli, ma ha già portato a casa un piccolo record, che lo ha reso uno dei giochi più discussi (senza essere stato nemmeno annunciato).