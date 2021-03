GTA V Remake è la spettacolare mod in 4K del capolavoro Rockstar

Rockstar Games in questi giorni è ancora al lavoro per portare GTA V, il quinto grande capitolo della saga Grand Theft Auto, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La compagnia ha recentemente dichiarato di non essere interessata a fare dei semplici porting, quindi dovrebbe essere semplicemente una versione remaster del titolo in grado di sfruttare le caratteristiche della next-gen.

Resta ovviamente da capire quando Rockstar riuscirà a lanciare il titolo su PS5, dato che uno spot suggerisce che sembrerebbe esserci stato un rinvio.

Alcuni fan sono però talmente legati a GTA V che avrebbero gradito un lavoro maggiormente corposo da parte della compagnia, più simile ad un remake, specialmente considerando che comunque parliamo di un gioco uscito quasi 10 anni fa.

La mod di GTA V è talmente bella da farlo diventare un remake.

Un modder della community, come segnalato da TheGamer, in attesa della versione next-gen o comunque che venga annunciato ufficialmente GTA 6, ha deciso di fare del suo meglio per migliorare ulteriormente la resa grafica del quinto capitolo.

Nb.Design non sta semplicemente realizzando unicamente una mod texture, ma un aggiornamento che migliora visivamente tutto il gioco, rendendolo un vero spettacolo grafico, soprattutto se goduto in 4K.

Il risultato è che GTA V è diventato semplicemente meraviglioso, e potete ammirare voi stessi l’incredibile lavoro nel video di presentazione realizzato dall’utente:

La mod non è ancora stata rilasciata ufficialmente, ma il 3D designer ha promesso di tenere aggiornati i propri fan costantemente su come procedono i lavori, rendendo disponibile anche un download alla versione early access per chi deciderà di supportarlo su Patreon.

La speranza degli utenti è che presto anche Rockstar Games decida di fare dei remake non necessariamente di GTA V, ma anche di altri titoli della saga meno recenti.

Non sappiamo se effettivamente Take-Two abbia in mente di ricreare i capitoli della saga, ma si è già detta molto interessata a riportare in vita i vecchi titoli con dei remaster.