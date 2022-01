GTA V ora può essere giocato anche su Game Boy, perché sì

GTA V è sicuramente uno dei giochi più influenti degli ultimi anni: non è dunque certamente una sorpresa che l’intenzione di Rockstar Games sia quella di renderlo disponibile sulla maggior parte delle piattaforme in commercio.

In attesa dell’imminente release di Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X, ultime versioni di questo capolavoro, c’è però chi ha deciso di pensare a come poter giocare il quinto capitolo della saga anche su console decisamente inaspettate.

Per questo motivo, un programmatore ha deciso di fare in modo che GTA V potesse essere giocato anche su Game Boy, ma a differenza del progetto che ha reso disponibile Tomb Raider su Game Boy Advance, non si tratta di un vero e proprio porting.

Come riportato da PC Gamer, quella che questo ingegnoso fan ha realizzato è invece una cartuccia appositamente studiata per poter ricevere dati in Wi-Fi.

Il progetto è stato realizzato da Sebastian Staacks: la cartuccia non richiede alcuna modifica all’hardware del Game Boy e consente di poter giocare in streaming qualunque videogioco, come GTA V, in versione portatile.

Naturalmente, sarà necessario dover sottostare agli stessi limiti della storica console Nintendo: oltre naturalmente alla totale assenza di colori e ai pochi pulsanti a disposizione, l’avventura di Rockstar Games potrà essere giocata a soli 20FPS.

Il progetto è naturalmente compatibile anche con tanti altri giochi e console molti dei quali sono stati mostrati nel seguente video:

Il programmatore ha anche spiegato gli step necessari per poter realizzare da soli questo progetto: un fan ha deciso di seguirlo alla lettera per giocare a Doom sul suo Game Boy: non poteva del resto mancare il gioco più convertito al mondo.

Il progetto è sicuramente molto interessante e consente ai giocatori di vedere GTA V per la prima volta su una console Nintendo: chissà che Rockstar Games non venga ispirata a decidere un giorno di convertire il titolo sulla «più recente» Switch.

Un aspetto particolarmente curioso è che, secondo le idee iniziali di Nintendo, il Game Boy avrebbe dovuto davvero poter essere in grado di eseguire streaming: l’idea del programmatore è riuscita ad avvicinarsi molto a quello che era il concept di partenza.

Nel frattempo, i fan sono ancora in attesa di capire quale sarà la data di lancio definitiva della versione next-gen di GTA V, che a quanto pare potrebbe essere perfino rinviata.