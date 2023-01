GTA V, l’allarme dei fan: una grave vulnerabilità su Online mette in pericolo i PC

Una nuova vulnerabilità estremamente grave è stata appena scoperta nelle scorse ore su GTA V: sembra infatti che la modalità Online potrebbe mettere in serio pericolo i vostri dispositivi, venendo presi di mira da utenti malintenzionati.

Il quinto capitolo di Rockstar Games sta ormai per compiere i suoi primi 10 anni dall’uscita e, nonostante le recenti release sulle console di ultima generazione (che trovate su Amazon) inizia a far sentire il peso del tempo, con una vulnerabilità che spinge gli esperti a chiedere ai fan di ignorare del tutto il multiplayer su PC.

Come riportato da PCGamer, l’esperto Tez2 ha infatti messo in guardia la community da un nuovo bug che permette ad utenti malintenzionati di avviare codice da remoto, installando potenzialmente malware sui vostri dispositivi e arrivando perfino a corrompere i vostri dati, rendendoli inutilizzabili e portando a un ban degli account.

Una vulnerabilità che ricorda molto quella scoperta sulla saga di Dark Souls, che ha costretto Bandai Namco a rinunciare per sempre ai server del capitolo originale, riportando in vita solo il secondo e il terzo episodio, oltre all’edizione remastered.

Il bug consente infatti ai cheater di modificare da remoto ogni vostra statistica, inclusi anche i soldi raccolti, oltre a poter aggiungere e rimuovere dati a loro piacimento, comportando inevitabilmente gravi pericoli anche per gli altri dati presenti sul vostro PC.

#GTAOnline PC High Alert⚠️

New extreme exploits have appeared allowing cheaters to remotely add/remove/modify your stats and permanently corrupt your account aka ban/delete.

Avoid playing without a firewall rule or playing at all!

Thanks to @HarryGotTaken for notifying. pic.twitter.com/tyh4tCInML

— Tez2 (@TezFunz2) January 20, 2023