GTA Trilogy non convince: la Definitive Edition si “trasforma” nella trilogia classica

Che la maggior parte degli appassionati della trilogia classica di Rockstar Games non abbia apprezzato il lavoro svolto su GTA Trilogy è apparso ormai evidente anche ai fan occasionali, dopo il lancio disastroso della raccolta.

GTA Trilogy è infatti arrivato sul mercato con tantissimi problemi, facendo rimpiangere a tantissimi appassionati i giochi originali: sembra che alcuni fan abbiano deciso di intervenire proprio in tal senso, cercando di «annullare» i cambiamenti della rimasterizzazione e ripristinare i vecchi titoli.

Per capire le motivazioni dell’intervento dei fan, occorre ricordare che Rockstar Games aveva preso la controversa decisione di rimuovere dal suo store i capitoli classici: dopo le polemiche per la Definitive Edition, la software house ha però annunciato il clamoroso passo indietro.

Anche nella nostra recensione di GTA Trilogy abbiamo sottolineato che il nome da non solo non basta: seppur i giochi continuino a mantenere tutto il loro fascino, per poterseli godere bisognerà ignorare tantissimi difetti tecnici.

Come riportato da TheGamer, il popolare sito NexusMods sta venendo infatti costantemente aggiornato con tante nuove mod, che mirano semplicemente a ripristinare passo dopo passo i titoli originali.

Si è infatti partiti da un’aggiunta più innocente, come reintrodurre le canzoni rimosse per motivi di licenza, ad altre più radicali che vanno a modificare perfino le ambientazioni e i nuovi font utilizzati.

È possibile perfino trovare una mod grafica per Vice City che serve a reintrodurre lo stesso feeling artistico della versione PS2, rimuovendo dunque le novità apportate per adattarlo agli standard moderni.

Nemmeno i protagonisti sono stati «risparmiati» dall’intervento della community: tra le tante mod disponibili su NexusMods è infatti possibile scaricarne una che riporta Tommy Vercetti al suo aspetto originario.

Quelle che vi abbiamo riportato sono soltanto alcune delle implementazioni aggiuntive che i fan stanno rendendo disponibili in queste ore: un rapido sguardo sembra dunque lasciare intuire che c’è più di una feature che ha fatto sentire gli appassionati particolarmente nostalgici.

In ogni caso, Rockstar Games ha promesso che interverrà per migliorare la situazione di GTA Trilogy: vedremo come reagirà la community di fronte ai nuovi aggiornamenti.

Il primo di questi, la patch 1.02, è già disponibile e porta con sé tutta una serie di importanti migliorie, seppur ancora non sufficienti per conquistare un pubblico deluso.