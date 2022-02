GTA The Trilogy The Defintive Edition a meno di 38€ su Amazon! Imperdibile!

Non avete mai avuto modo di provare o vi piacerebbe rigiocare la trilogia di Grand Theft Auto apparsa originariamente su PS2, Xbox e PC? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente sul noto portale e-commerce Amazon è possibile acquistare Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a un prezzo assolutamente imperdibile!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è una compilation che comprende le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

GTA III, primo titolo 3D della serie, è ambientato a Liberty City, città nella quale potrete andare ovunque e rapinare chiunque, mettendovi al centro di un mondo criminale. Con GTA: Vice City si passa agli anni ’80 e il gioco racconta una storia di tradimento e vendetta di Tommy Vercetti in una città ricca di luci al neon e di opportunità. Infine, GTA: San Andreas, ambientato negli anni ’90, vede Carl “CJ” Johnson attraversare lo stato di San Andreas per salvare la sua famiglia e prendere il controllo della città.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition può contare su una grafica rinnovata e una revisione generale dei controlli per offrire un’esperienza di gioco più in linea con i titoli odierni. Si tratta di tre classici immortali che sicuramente vi terranno incollati davanti alla TV molto a lungo, soprattutto se vorrete esplorare ogni cm² delle varie aree.

Solitamente Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition viene proposto a 61€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 37,99€, con un risparmio reale di 23,01€. Si tratta di un’occasione imperdibile una delle trilogie più famose nel mondo dei videogiochi risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

