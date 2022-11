GTA poteva trasformarsi in un film con il regista di Top Gun e… Eminem

GTA è indubbiamente uno dei franchise videoludici più importanti, in grado di condizionare fortemente il mercato e influenzare perfino future uscite: può dunque apparire sorprendente che nessuno abbia mai tentato di adattarlo in una pellicola cinematografica, considerando che questa strada è stata tentata anche per IP di minor successo.

Stando a una nuova clamorosa rivelazione, sembra però che un interesse per trasformare Grand Theft Auto (trovate il quinto capitolo in edizione next-gen su Amazon) in un film live-action ci fosse stato, ricevendo però un secco rifiuto da parte di Rockstar Games.

Secondo quanto svelato in un’intervista rilasciata al podcast Bugzy Malone’s Grandest Game (via VGC), dopo il successo di Grand Theft Auto 3 l’agente Kirk Ewing e Sam Houser, precedentemente a capo di Rockstar Games, avevano discusso a lungo sulla possibilità di trasformare la saga in un film di successo.

L’idea era sicuramente molto affascinante e, allo stesso tempo, altrettanto curiosa: un film di GTA sarebbe stato diretto da Tony Scott, regista tra gli altri Top Gun e Beverly Hills Cop II, e come star principale ci sarebbe stato il noto rapper Eminem.

Kirk Ewing racconta di aver ricevuto in seguito la chiamata di uno dei potenziali produttori per realizzare questo film ma, evidentemente, Rockstar Games deve aver cambiato idea e stabilito che non fosse quella la strada da seguire.

Sam Houser rispose infatti semplicemente di «non essere interessato» all’offerta, ritirandosi successivamente da ogni possibile conversazione riguardante un adattamento live-action: secondo quanto raccontato da Ewing, pare che Rockstar Games deve essersi resa conto che il suo franchise «era molto più grande di qualunque film fosse in produzione all’epoca».

Insomma, considerando che i film sui videogiochi sono sempre stati un azzardo — soprattutto in quegli anni — il team deve aver deciso che non valeva la pena di rischiare investimenti su un progetto che avrebbe potuto rivelarsi fallimentare.

Resta il fatto che dopo questo reveal ci sarà sempre la curiosità di immaginare come sarebbe davvero stato un film di GTA con Tony Scott ed Eminem: ovviamente non potremo saperlo mai, ma chissà che in futuro le porte per un adattamento live-action non possano aprirsi nuovamente.

Anche oggi, il dominio di Grand Theft Auto continua a essere sotto gli occhi di tutti: il quinto capitolo continua a essere uno dei videogiochi più venduti ogni mese, anche se negli ultimi pare esserci stato un sorpasso dalla controversa Trilogy.

C’è sicuramente tanta voglia di scoprire quale sarà il futuro del franchise con il sesto episodio, recentemente protagonista di un clamoroso mega leak. ma Take-Two e Rockstar Games non intendono svelarlo ufficialmente fino a quando non saranno sicuri che sia pronto.