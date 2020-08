GTA perde pezzi: dopo vent’anni lascia un altro veterano di Rockstar

È tempo di grandi manovre per Rockstar Games, dopo l’addio di Dan Houser concretizzatosi lo scorso mese di marzo. Attraverso il suo profilo LinkedIn, infatti, anche Lazlow Jones ha comunicato ufficialmente di aver detto addio al team, con il quale ha collaborato per quasi vent’anni, mettendo la sua firma come scrittore e produttore di alcuni dei maggiori titoli della compagnia.

«Ho lavorato per quasi vent’anni per Rockstar Games» scrive Jones nel suo profilo, «come direttore, produttore e scrittore di franchise storici come Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne, Midnight Club e altri. Sono stato co-dirigente del dipartimento Rockstar Games Productions e sono stato responsabile dei comparti audio e video creativi in-game» aggiunge, «ho lavorato direttamente con il co-fondatore e capo creativo Dan Houser.»

Il lavoro di Jones ha consentito di mettere insieme le squadre di talenti che hanno dato vita a videogiochi di successo, come Grand Theft Auto V, come spiega lui stesso:

Ho costruito e guidato team di scrittori, produttori, illustratori, animatori e artisti della motion graphic, oltre a montatori video, per aiutarli a creare alcuni dei più grandi e più influenti media dell’intrattenimento, compreso anche GTA V, il titolo che ha incassato oltre $6 miliardi.

Attualmente, Jones ha una nuova posizione presso Disney, presso Netflix e come consulente di una non meglio precisata compagnia di videogiochi.

Sappiamo che, dalle più recenti indiscrezioni, i lavori su GTA 6 sarebbero in realtà in corso: secondo le voci, il titolo sarebbe stato immaginato come più piccolo al lancio, per venire ampliato via via nel tentativo di ridurre il crunch al quale sono storicamente sottoposti i membri di Rockstar Games, esploso in segnalazioni e testimonianze ai tempi dell’uscita di Red Dead Redemption 2.

Di recente, inoltre, Rockstar Games ha confermato che GTA V, uscito originariamente su PS3 e Xbox 360 e adattato a PS4 e Xbox One, arriverà in futuro anche su PS5 e Xbox Series X, coprendo così ben tre generazioni di console.